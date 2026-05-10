Barcelona le ganó 2 a 0 a Real Madrid y se consagró campeón de la Liga de España

El Blaugrana superó al Merengue en el Camp Nou con goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres y se quedó con el título local a tres fechas de la finalización del certamen.
Barcelona le ganó 2 a 0 a Real Madrid en el Camp Nou y se consagró campeón de la Liga de España a tres fechas de la finalización del certamen local. Marcus Rashford y Ferrán Torres marcaron los tantos del Blaugrana para triunfar en el derby y sumar un nuevo título a las vitrinas del club.
Barcelona abrió el marcador a los ocho minutos de juego con un golazo de tiro libre de Rashford, quien clavó el balón a un ángulo y superó a Courtois más allá de haber elegido su palo y no el de la barrera. Y, minutos después, Torres anotó el 2 a 0 tras un pase exquisito taco hacía atrás de Dani Olmo.
Real Madrid no mostró reacción y Barcelona gritó campeón. De esta manera, el Merengue sumó otro golpazo a su crisis deportiva debido a constantes derrotas en el clásico, no ganar títulos en la temporada y problemas de vestuario, con la pelea de Valverde y Tchouaméni como mayor protagonista.
Barcelona gritó campeón en la fecha 35 de La Liga, es decir, tres partidos antes de que finalice la vigente temporada. El Real Madrid, que era su perseguidor, llegó al clásico con chances matemáticas de arrebatarle el título, aunque con un panorama difícil con la obligación de ganar el derby para soñar.
El equipo de Hansi Flick fue claramente el mejor del campeonato: 30 triunfos, un empate y solo cuatro derrotas llevan a lo largo del certamen. Ahora, Barcelona quedó con 91 puntos y dejó a Real Madrid, que tiene 77 unidades, sin chances de alcanzarlo.
Por otro lado, Barcelona le empató el historial al Real Madrid y ahora suman 106 triunfos cada uno y 52 empates en 264 enfrentamientos entre ambos.
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