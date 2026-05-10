Barcelona le ganó 2 a 0 a Real Madrid y se consagró campeón de la Liga de España

El equipo de Hansi Flick fue claramente el mejor del campeonato: 30 triunfos, un empate y solo cuatro derrotas llevan a lo largo del certamen. Ahora, Barcelona quedó con 91 puntos y dejó a Real Madrid, que tiene 77 unidades, sin chances de alcanzarlo.

Por otro lado, Barcelona le empató el historial al Real Madrid y ahora suman 106 triunfos cada uno y 52 empates en 264 enfrentamientos entre ambos.

El resumen del triunfo de Barcelona a Real Madrid para ser campeón