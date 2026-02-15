Francisco Cerúndolo se consagró campeón del Argentina Open 2026

El porteño, de 27 años, consiguió el título que se le había negado en 2021 y 2025 y alcanzó así su cuarto trofeo ATP. Mostró firmeza con el servicio y control desde el fondo para marcar diferencias ante Darderi, 22° del mundo, y cerrar el encuentro en sets corridos sin ceder el dominio.

darderi cerúndolo Luciano Darderi y Francisco Cerúndolo, antes de comenzar el match (Foto: @iebmasargopen)

“Estoy feliz, no puedo pedir más nada. Todos estos años entrené y luché para ganar acá”, declaró Cerúndolo tras el encuentro. También destacó a su rival: “Es uno de mis mejores amigos del circuito”. La victoria tuvo un sabor especial porque significó revancha después de las caídas ante Diego Schwartzman en 2021 y João Fonseca en la pasada edición de 2025.

El momento de la consagración de Cerúndolo

Embed Momentos eternos pic.twitter.com/h0wKP5gHmv — IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) February 15, 2026

Antes de levantar el trofeo, Cerúndolo había superado a Hugo Dellien, Vit Kopriva y a Tomás Etcheverry en semifinales. Darderi, nacido en Villa Gesell y nacionalizado italiano, llegó a la definición tras eliminar a Tomás Barrios Vera, Pedro Martínez y Sebastián Báez.

El título en el Argentina Open se suma a los obtenidos por Cerúndolo en Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024. Con esta conquista, su nombre se incorpora a la lista de campeones del certamen y se consolida como el referente del tenis argentino en la actualidad.