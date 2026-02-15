Francisco Cerúndolo se consagró campeón del Argentina Open 2026

El número uno del tenis argentino derrotó 6-4 y 6-2 a Luciano Darderi logró su primer título en el Buenos Aires Lawn Tennis, luego de haber perdido dos definiciones.
Francisco Cerúndolo ganó el Argentina Open 2026 al imponerse por 6-4 y 6-2 frente a Luciano Darderi en la final disputada en el court central Guillermo Vilas. El actual 19° del ranking ATP resolvió el partido en poco más de una hora y media y conquistó por primera vez el certamen más importante del país, ante un estadio colmado en el Buenos Aires Lawn Tennis.
El porteño, de 27 años, consiguió el título que se le había negado en 2021 y 2025 y alcanzó así su cuarto trofeo ATP. Mostró firmeza con el servicio y control desde el fondo para marcar diferencias ante Darderi, 22° del mundo, y cerrar el encuentro en sets corridos sin ceder el dominio.
“Estoy feliz, no puedo pedir más nada. Todos estos años entrené y luché para ganar acá”, declaró Cerúndolo tras el encuentro. También destacó a su rival: “Es uno de mis mejores amigos del circuito”. La victoria tuvo un sabor especial porque significó revancha después de las caídas ante Diego Schwartzman en 2021 y João Fonseca en la pasada edición de 2025.
Antes de levantar el trofeo, Cerúndolo había superado a Hugo Dellien, Vit Kopriva y a Tomás Etcheverry en semifinales. Darderi, nacido en Villa Gesell y nacionalizado italiano, llegó a la definición tras eliminar a Tomás Barrios Vera, Pedro Martínez y Sebastián Báez.
El título en el Argentina Open se suma a los obtenidos por Cerúndolo en Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024. Con esta conquista, su nombre se incorpora a la lista de campeones del certamen y se consolida como el referente del tenis argentino en la actualidad.
