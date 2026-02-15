Los argentinos que ganaron el Argentina Open y el extranjero que es el máximo ganador

Fran es el séptimo argentino en ganar el torneo con el formato actual (desde 2001) después de las coronaciones de Guillermo Coria (2004), Gastón Gaudio (2005), Juan Mónaco (2007), David Nalbandian (2008), Diego Schwartzman (2021) y Facundo Díaz Acosta (2024). Todos los argentinos ganaron el título en una sola oportunidad.

Carlos Moyá (España), Dominic Thiem (Austria) y Casper Ruud (Noruega) se consagraron campeón en dos ocasiones y David Ferrer (España) con tres trofeos es el más ganador del formato actual. Ahora, si se tiene en cuenta la historia completa del torneo, desde antes de pertenecer al circuito ATP, cambia todo...

En la era previa, Guillermo Vilas ganó el torneo en ocho ocasiones: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1977, 1978, 1982. Y Enrique Morea, también argentino, es segundo con seis consagraciones: 1944, 1949, 1950, 1951, 1954, 1956. Y el estadounidense Don Mc Neill completa el podio con cuatro alegrías en Buenos Aires.