Claudio Úbeda lamentó el empate de Boca y miró para adelante: "Hay que ganarle a Racing"

"Las sensaciones son de que no nos gusta para nada empatar en casa. Queríamos ganar. En el segundo tiempo generamos situaciones más claras para definirlo pero no las pudimos concretar", explicó el Sifón en conferencia y rescató del nivel del equipo: "Intentamos variantes en ofensiva para profundizar más de lo que en el primer tiempo el rival no nos permitió. No sufrimos defensivamente en cuanto a posibilidades de Platense, solo el desvío en el palo".

Embed

El entrenador dejó en claro que "hay cosas positivas para remarcar" en alusión a las ocasiones que se generaron, sobre todo en el arranque del complemento. "Los chicos entraron y nos dieron algo de frescura", aseveró aunque también hizo énfasis en que "están volviendo los delanteros de las lesiones" y que "tanto Janson, Edi (Cavani), Merentiel están mejorando, con más ritmo y atrás de eso tienen que venir los goles".

"Hay que dejar bien en claro que hay que ganarle a Racing, demostrar que estamos en condiciones de hacerlo. Tenemos que mejorar en el juego, pero eso se gana con confianza, dándole confianza a los jugadores para rendir al 100%",expresó Úbeda. "Me preocupa y nos ocupa. Necesitamos encontrar mejor funcionamiento, hay que trabajar como lo hacemos todas las semanas. Nuestra obligación es ganar y confiamos en que vamos a terminar encontrando el camino", concluyó.