Hoy comienza el Argentina Open 2026, esta es la agenda del día

Hoy comienza el ATP 250 Argentina Open, que cuenta con la presencia de 12 tenistas argentinos.

Hoy arranca el Argentina Open 2026, que se jugará desde el 9 de febrero hasta el 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Participan 12 tenistas argentinos, aunque no todos desde la primera ronda. Esta es la agenda del primer día de actividad en los bosques de Palermo:

INDIVIDUAL MASCULINO

  • Damir Dzumhur (BOS) vs. Hugo Dellien (BOL) | Ronda de 32 | Estadio Guillermo Vilas, 13.00
  • Lautaro Midón (ARG) vs. Pedro Martínez (ESP) | Ronda de 32 | Estadio Guillermo Vilas, 14.30
lautaro Midón
  • Tomás Etcheverry (ARG) vs. Andrea Pellegrino (ITA) | Ronda de 32 | Estadio Guillermo Vilas, 18.30
Tomás Etcheverry
  • Alex Barrena (ARG) vs. Vit Kopriva (CHE) | Ronda de 32 | Estadio Guillermo Vilas, 20.00
Alex Barrena

DOBLES MASCULINO

  • Tomás Etcheverry (ARG) y Luciano Darderi (ITA) vs. Damir Dzumhur (BOS) y Tomislav Brkic (BOS) | Octavos de final | estadio y hora a confirmar
  • Máximo González (ARG) y Andrés Molteni (ARG) vs. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) y Mariano Kestelboim (ARG) | Octavos de final | estadio y hora a confirmar
  • Juan Bautista Torres (ARG) y Sebastián Báez (ARG) vs. Eduardo Nava (USA) y Nicolás Barrientos (COL) | Octavos de final | estadio y hora a confirmar
  • Francisco Cerúndolo (ARG) y Francisco Comesaña (ARG) vs. James Watt (NZE) y Finn Reynolds (NZE) | Octavos de final | estadio y hora a confirmar
  • Guido Andreozzi (ARG) y Manuel Guinard (FRA) vs. Alejandro Tabilo (CHI) y Pedro Martínez (ESP) | Octavos de final | estadio y hora a confirmar
  • Mariano Navone (ARG) y Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs. Marcelo Demoliner (BRA) y Fernando Romboli (BRA) | Octavos de final | estadio y hora a confirmar

