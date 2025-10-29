Francisco Cerúndolo se medirá con Jannik Sinner por los octavos del Masters 1000 de París

Fran buscará por primera vez alcanzar los cuartos de final del prestigioso torneo ante el principal favorito al título, tras la eliminación de este miércoles del número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz. Por su parte, Sinner llegó a esta instancia tras superar por 6 a 4 y 6 a 2 al belga Zizou Bergs (41).

Cerúndolo enfrentó al italiano en cinco ocasiones, con tres derrotas y dos victorias. Sinner se impuso en el único choque entre ambos de este año, en el Masters 1000 de Roma por 7-6 (2) y 6-3. En el mismo torneo, pero dos años antes, el sudamericano se quedó con el cruce entre sí, por 6-7 (3), 6-2 y 6-2.

Los otros tres enfrentamientos se dieron en 2022: en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami y primer duelo, Fran se impuso 4-1 y retiro; mientras que las otras dos quedaron en manos del nacido en San Cándido 24 años atrás, en el Round Robin de la Copa Davis (7-5, 1-6 y 6-3) y el ATP 500 de Viena (7-5 y 6-3).

Cerúndolo es la mejor raqueta del país y va por otro gran triunfo contra un Top 10 del mundo en su carrera. Además, el argentino de 27 años ilusiona a los argentinos porque ha sabido ganarle al italiano. Ahora sí, será una verdadera guerra en la cancha.