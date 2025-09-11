River: para Enzo Francescoli "no sería un fracaso" quedar afuera de la Copa con Palmeiras

“Sería duro, pero será borrón, cuenta nueva y empezar de nuevo. Estamos convencidos de que este es el camino. Competimos en los tres frentes y eso no es fácil en el fútbol de hoy”, destacó el uruguayo en diálogo con ESPN. Cabe recordar que además del choque contra el Verdao por el certamen continental el Millonario marcha primero en la Zona B del Clausura y enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El ídolo de La Banda, que es el quinto máximo goleador de la historia del club, reconoce que el nivel del equipo en el último tiempo no ha sido el ideal. "Como dijo Gallardo, está cinco puntos y sin jugar bien. Pero hay margen de mejora individual y colectiva”, sintetizó y vaticinó: “Si River sube dos puntos, no le va a ser fácil a Palmeiras. Lo aseguro".

El uruguayo, quien trabaja en la institución desde 2014 con la llegada de Rodolfo D’Onofrio a la presidencia, explicó su rol como dirigente y su relación con Gallardo a la hora de trabajar: “Mi decisión fundamental es la elección del técnico. Voy casi todos los días a Ezeiza, a cenar en la concentración y me siento al lado de Marcelo para charlar de fútbol. La relación es más simple de lo que todos creen".

Sin embargo, Francescoli dejó en claro que es el entrenador quien lleva la batuta: “Hay una persona que toma las decisiones y es Marcelo Gallardo. Los jugadores los eligen los entrenadores y en este caso primero tengo que hablar con Marcelo. La decisión es de él. Yo no puedo imponer algo”.

“Lo veo más maduro a Marcelo, tranquilo en su función, convencido y con un laburo que no es fácil. Cambió casi la mitad del plantel, para hacer un plantel de él, con su propia gente y ahora debe laburar a contratiempo porque no hay mucho margen", declaró el Príncipe. Acerca del futuro del entrenador, cuyo vínculo con la institución finaliza el 31 de diciembre, aseguró: “Ojalá Gallardo se pueda quedar hasta cuando él quiera. Yo estaría en River hasta el día que termine mi vida".

Por último, habló sobre el presente que atraviesan algunos futbolistas del plantel. A Franco Armani lo catalogó como “un arquero de equipo grande que te salva siempre”, a Juanfer Quintero lo ve bien y “está creciendo físicamente” y a Miguel Borja lo vió cómodo pero no confirmó la renovación de su contrato (vence el 31 de diciembre), ya que “será algo que definirá Gallardo”.