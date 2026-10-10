Franco Colapinto abandonó en la Sprint de Singapur por un problema en su Alpine

El primer giro tuvo una disputa por el liderazgo entre Max Verstappen y George Russell. El británico, que había largado desde la segunda posición, superó al neerlandés y tomó la punta, pero poco después perdió el control de su Mercedes y chocó contra las barreras. El accidente obligó a neutralizar la competencia con el auto de seguridad y cambió el desarrollo de la carrera.

En ese contexto, Colapinto sufrió la pérdida de potencia de su Alpine y quedó detenido en la cuarta vuelta. El argentino se convirtió en uno de los primeros pilotos en abandonar, junto con Russell, Lance Stroll, Sergio Pérez e Isack Hadjar. La cantidad de incidentes reflejó las dificultades que presentaba el trazado urbano de Marina Bay, especialmente durante las primeras vueltas.

Verstappen se quedó con la victoria y los McLaren protagonizaron un choque insólito

Una vez que se reanudó la carrera, Max Verstappen recuperó el liderazgo y comenzó a construir una ventaja sobre Lewis Hamilton, que se ubicó segundo con Ferrari. El neerlandés administró el ritmo durante el resto de la prueba y llegó a tener más de cinco segundos de diferencia sobre su principal perseguidor.

Hamilton terminó en el segundo puesto y Charles Leclerc completó el podio, también con Ferrari. Detrás de ellos finalizaron Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg, mientras que Lando Norris se quedó con el octavo lugar, el último que otorgaba puntos. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, cruzó la meta en la novena posición y quedó fuera de la zona de unidades.

Sin embargo, el momento más inesperado se produjo en la última vuelta, cuando Norris intentó superar a su compañero Oscar Piastri y ambos McLaren terminaron tocándose. El británico buscó pasar por el sector interno de una curva, pero no encontró suficiente espacio y golpeó el auto del australiano. Como consecuencia del incidente, Piastri debió abandonar y Norris perdió varias posiciones hasta quedar octavo.

La victoria le permitió a Verstappen sumar ocho puntos en la carrera Sprint y fortalecer su posición en el campeonato. La competencia terminó con solo 13 monoplazas que lograron cruzar la bandera a cuadros, en una jornada en la que la lluvia, los problemas mecánicos y los accidentes tuvieron un papel determinante.

Colapinto tendrá una nueva oportunidad en la clasificación

Después del abandono, el principal objetivo de Colapinto será recuperar terreno en la clasificación para el Gran Premio del domingo. La sesión está prevista para este sábado a las 10.30, hora argentina, y definirá el orden de largada para la carrera principal, que se disputará sobre 62 vueltas.

Alpine deberá trabajar sobre el auto del argentino para identificar el problema eléctrico que provocó su retiro y comprobar que el monoplaza esté en condiciones de volver a pista. La situación representa un contratiempo para Colapinto, que perdió la posibilidad de sumar puntos en la Sprint y tendrá que aprovechar la clasificación para conseguir una buena posición de partida.

La actividad de Colapinto en el GP de Singapur

Sábado 10 de octubre: clasificación para la carrera principal, a las 10.

Domingo 11 de octubre: carrera a 62 vueltas, a las 9.

TV: Fox Sports, Disney+ en Sudamérica y F1TV.