Colapinto palpitó el GP de Singapur: "Será uno de los más extremos de la temporada"

"Después de nuestra carrera en Malasia, estamos haciendo el corto viaje a Singapur para uno de los fines de semana más extremos de la temporada. El calor y la humedad fueron todo un desafío en Sepang y no serán diferente este fin de semana, solo que con la naturaleza añadida de que es un circuito urbano", comenzó su análisis el argentino.