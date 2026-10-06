Colapinto palpitó el GP de Singapur: "Será uno de los más extremos de la temporada"

Tras finalizar 13° en Malasia, el piloto argentino analizó el circuito de la próxima jornada de la Fórmula 1, en donde buscará volver a sumar puntos para Alpine.
Franco Colapinto palpitó el GP de Singapur de este fin de semana después de haber finalizado 13° en Malasia. El piloto argentino buscará volver a sumar puntos para Alpine en un circuito que le tiene mucho respeto: "Será uno de los más extremos de la temporada".
"Después de nuestra carrera en Malasia, estamos haciendo el corto viaje a Singapur para uno de los fines de semana más extremos de la temporada. El calor y la humedad fueron todo un desafío en Sepang y no serán diferente este fin de semana, solo que con la naturaleza añadida de que es un circuito urbano", comenzó su análisis el argentino.
Sobre la pista, Colapinto destacó: “La pista es implacable y muy divertida de conducir. La mezcla de curvas técnicas, superficie llena de baches y paredes cerradas, además de estar bajo las luces, lo convierte en uno de mis favoritos del año”.
"Las condiciones realmente recompensan el compromiso y tendremos que encontrar el nivel adecuado desde el principio, ya que es otro fin de semana de Sprint. Tener dos sesiones de clasificación será emocionante y trabajaremos arduamente para maximizar ambas oportunidades y ponernos en condiciones de sumar puntos", concluyó sobre el formato.
La actividad comenzará este viernes a las 5.30 con el único entrenamiento del fin de semana, y seguirá a las 9.30 con la clasificación para la Sprint. Posteriormente, el sábado será la carrera corta y la qualy principal. Finalmente, el domingo desde las 9.00 será la carrera principal.
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