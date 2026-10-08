Colapinto habló de Messi antes del GP de Singapur: "Lloré un rato, una tristeza grande"

El piloto argentino contó cómo vivió la despedida del capitán de la Selección y luego puso el foco en el desafío que tendrá con Alpine en Marina Bay.
Franco Colapinto ya está en Singapur para afrontar una nueva fecha de la Fórmula 1 y, antes de meterse de lleno en la actividad en pista, habló de un momento que lo movilizó especialmente: la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.
El piloto de Alpine contó que siguió el último partido del capitán argentino desde la distancia y reconoció que no pudo contener la emoción. “Yo me emociono mucho. Lloré un rato. Fue un momento muy emocionante para toda la Argentina”, expresó en diálogo con ESPN.
Colapinto, además, apeló a su habitual espontaneidad para explicar lo que sintió al ver al 10 por última vez con la camiseta celeste y blanca. “El que no se emocionó con la despedida de Leo está mal. Yo en mi casa siempre lloro por boludeces, pero por esto lo vale. Una tristeza grande”, sostuvo.
El argentino tiene una particular admiración por Messi y ambos tuvieron la oportunidad de encontrarse durante el Gran Premio de Miami, en una de las primeras carreras de la temporada.
Incluso, ya instalado en el paddock de Singapur, Colapinto protagonizó un divertido momento relacionado con la Selección. Mientras firmaba un autógrafo a un joven que llevaba puesta la camiseta de España, observó la casaca y le lanzó una advertencia entre risas: “Está mal esa, eh”.
Después de la emoción por la despedida de Messi, Colapinto dejó el fútbol de lado y volvió a concentrarse en la Fórmula 1. Alpine necesita recuperarse luego de dos carreras sin sumar y el argentino confía en que el auto tiene herramientas para volver a pelear por los puntos.
“Creo que últimamente hemos tenido un auto muy bueno, así que no es un problema de competitividad del auto”, explicó Colapinto, quien remarcó que el ritmo mostrado en la última fecha fue fuerte tanto con poca como con mucha carga de combustible.
El argentino también destacó la evolución que tuvo el A526 después de las mejoras incorporadas en las últimas carreras y consideró que Alpine ahora puede ser más competitivo en circuitos que anteriormente no se adaptaban demasiado bien al monoplaza.
El fin de semana tendrá formato sprint, por lo que Colapinto deberá adaptarse rápidamente al trazado de Marina Bay. La única práctica libre será clave para encontrar el ritmo antes de la clasificación para la carrera corta.
“Es un fin de semana sprint, así que debemos enfocarnos desde temprano, conocer la pista rápido y desarrollar el auto velozmente. Será clave caer bien desde el principio y hacer una buena clasificación para el sprint”, explicó.
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