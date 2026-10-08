Colapinto habló de Messi antes del GP de Singapur: "Lloré un rato, una tristeza grande"

Incluso, ya instalado en el paddock de Singapur, Colapinto protagonizó un divertido momento relacionado con la Selección. Mientras firmaba un autógrafo a un joven que llevaba puesta la camiseta de España, observó la casaca y le lanzó una advertencia entre risas: “Está mal esa, eh”.

We might be in Singapore but it's always Argentina for Franco https://t.co/QgXSgbiOAH — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 8, 2026

Colapinto y el desafío de Alpine en Singapur

Después de la emoción por la despedida de Messi, Colapinto dejó el fútbol de lado y volvió a concentrarse en la Fórmula 1. Alpine necesita recuperarse luego de dos carreras sin sumar y el argentino confía en que el auto tiene herramientas para volver a pelear por los puntos.

“Creo que últimamente hemos tenido un auto muy bueno, así que no es un problema de competitividad del auto”, explicó Colapinto, quien remarcó que el ritmo mostrado en la última fecha fue fuerte tanto con poca como con mucha carga de combustible.

El argentino también destacó la evolución que tuvo el A526 después de las mejoras incorporadas en las últimas carreras y consideró que Alpine ahora puede ser más competitivo en circuitos que anteriormente no se adaptaban demasiado bien al monoplaza.

El fin de semana tendrá formato sprint, por lo que Colapinto deberá adaptarse rápidamente al trazado de Marina Bay. La única práctica libre será clave para encontrar el ritmo antes de la clasificación para la carrera corta.

“Es un fin de semana sprint, así que debemos enfocarnos desde temprano, conocer la pista rápido y desarrollar el auto velozmente. Será clave caer bien desde el principio y hacer una buena clasificación para el sprint”, explicó.