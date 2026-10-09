A los 13 minutos llegó la apertura del marcador. Después de una infracción discutida sobre Malcom Braida, Instituto ejecutó una pelota detenida que la defensa visitante no consiguió despejar. Fernando Alarcón aprovechó el rebote y sacó un potente remate para establecer el 1-0.

Boca obligado

La desventaja obligó a Boca a adelantar sus líneas y asumir el protagonismo. Aunque manejó la pelota durante varios minutos, encontró dificultades para generar peligro hasta que, a los 23, una acción confusa dentro del área le permitió alcanzar la igualdad.

El arquero Marcos Ledesma salió a cortar un centro, chocó con sus compañeros y perdió el control de la pelota. Enner Valencia estuvo atento, bloqueó el intento de despeje de Alarcón y convirtió el 1-1.

Con el empate, Boca continuó controlando la posesión, pero sin encontrar profundidad. Instituto se mostró ordenado y apostó a aprovechar los espacios que dejaba su rival.

Otra reacción y dos lesiones preocupantes

El complemento comenzó de la peor manera para el conjunto de Arruabarrena. Apenas transcurridos dos minutos, un córner desde la derecha encontró primero a Leonel Mosevich y luego a Jonatan Galván, quien apareció sin marca en el área chica y definió con potencia para devolverle la ventaja a la Gloria.

Sin embargo, Boca volvió a responder rápidamente gracias a Miguel Merentiel. El delantero uruguayo había ingresado apenas un minuto antes en reemplazo de Valencia, quien debió abandonar la cancha por una molestia en el tobillo derecho.

Lautaro Blanco encontró a la Bestia con un excelente pase filtrado y el atacante definió de primera, a contrapierna de Ledesma, para establecer el 2-2.

El empate renovó las expectativas del Xeneize, que buscó aprovechar el impulso ofensivo para conseguir la victoria. El ingreso de Leandro Paredes aportó mayor claridad en la distribución y permitió conectar algunos pases profundos.

Pero la presencia del capitán duró poco. A los 25 minutos del segundo tiempo, Paredes sintió una molestia en el isquiotibial derecho, pidió el cambio y se retiró directamente al vestuario para recibir atención médica.

La situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico, teniendo en cuenta la cercanía del compromiso internacional frente a Vasco da Gama y la importancia del mediocampista en el funcionamiento del equipo.

En el tramo final, Leonel Flores se convirtió en uno de los futbolistas más desequilibrantes de Boca. El juvenil generó peligro por ambas bandas, primero por derecha y luego por izquierda, después de la salida de Sebastián Villa.

Sus desbordes y remates mantuvieron en alerta a la defensa cordobesa, aunque el equipo visitante no consiguió encontrar la precisión necesaria para quedarse con los tres puntos.

Los últimos minutos estuvieron marcados por las transiciones rápidas y los intentos individuales, con escasa elaboración colectiva. Boca buscó el triunfo hasta la última jugada, pero debió conformarse con el empate.

El resultado dejó un sabor amargo para el conjunto de Arruabarrena, que consiguió recuperarse dos veces de la desventaja, aunque no logró imponer su superioridad en el marcador.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en la evolución física de Paredes y Valencia, dos piezas importantes para afrontar la serie frente a Vasco da Gama. Boca sumó un punto en Córdoba, pero se llevó una preocupación mucho mayor de cara a uno de los desafíos decisivos de la temporada.