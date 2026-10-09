Franco Colapinto quedó 11° en la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur y largará detrás de Gasly

El argentino quedó a apenas 94 milésimas de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y no pudo avanzar a la SQ3. Max Verstappen se quedó con la pole para la carrera Sprint, aunque será investigado por una maniobra bajo bandera amarilla.
Franco Colapinto terminó 11° en la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y no logró avanzar a la última tanda en el circuito callejero de Marina Bay. El piloto argentino de Alpine cerró una buena vuelta en el tramo final de la SQ2, pero quedó a solo 94 milésimas de Pierre Gasly, quien se ubicó décimo y consiguió el último lugar disponible para disputar la SQ3.
Colapinto marcó un tiempo de 1:33.249, mientras que su compañero francés registró 1:33.155. La diferencia mínima dejó al argentino fuera de la pelea por la pole para la carrera corta de este sábado, en una clasificación que tuvo demoras por problemas en el cronometraje y una bandera roja provocada por el accidente de Sergio “Checo” Pérez.
El argentino había logrado avanzar a la SQ2 con lo justo. En la primera tanda registró 1:35.048, un tiempo que le permitió terminar 16°, apenas 88 milésimas por delante de Arvid Lindblad, quien quedó eliminado. Gasly, en cambio, había finalizado décimo con una vuelta de 1:34.673.
Max Verstappen consiguió la pole position para la carrera Sprint con una vuelta de 1:31.156 en los últimos instantes de la SQ3. El neerlandés de Red Bull superó a George Russell, segundo con 1:31.276, y a Charles Leclerc, tercero con 1:31.399.
La última tanda reunió a los diez pilotos más rápidos de la clasificación, entre ellos Gasly, que finalmente comenzará décimo. El francés había conseguido avanzar por apenas 94 milésimas respecto de Colapinto, aunque no pudo mejorar su registro en la pelea por los primeros puestos.
De todas maneras, el resultado de Verstappen quedó bajo la lupa de los comisarios deportivos. El tetracampeón será investigado por adelantar a Lewis Hamilton durante una bandera amarilla en la SQ1, una maniobra que podría derivar en una sanción.
La clasificación también estuvo marcada por el accidente de Pérez, quien golpeó el muro en la curva 4 y provocó una bandera roja. El mexicano pudo regresar a boxes con daños en el alerón delantero, pero quedó eliminado en la primera tanda junto con Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Alex Albon, Lance Stroll y Arvid Lindblad.
El piloto argentino registró un tiempo de 1:34.983 y quedó 19° en el único entrenamiento del GP de Singapur. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, finalizó noveno con 1:34.038, mientras que George Russell lideró la sesión con Mercedes, con una vuelta de 1:32.274.
Sábado 10 de octubre: carrera Sprint, a las 6; clasificación para la carrera principal, a las 10.
Domingo 11 de octubre: carrera a 62 vueltas, a las 9.
TV: Fox Sports, Disney+ en Sudamérica y F1TV.
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