Franco Colapinto quedó 11° en la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur y largará detrás de Gasly

La última tanda reunió a los diez pilotos más rápidos de la clasificación, entre ellos Gasly, que finalmente comenzará décimo. El francés había conseguido avanzar por apenas 94 milésimas respecto de Colapinto, aunque no pudo mejorar su registro en la pelea por los primeros puestos.

Max Verstappen logró la pole para la carrera Sprint, seguido por George Russell y Charles Leclerc. El neerlandés será investigado por una maniobra bajo bandera amarilla.

De todas maneras, el resultado de Verstappen quedó bajo la lupa de los comisarios deportivos. El tetracampeón será investigado por adelantar a Lewis Hamilton durante una bandera amarilla en la SQ1, una maniobra que podría derivar en una sanción.

La clasificación también estuvo marcada por el accidente de Pérez, quien golpeó el muro en la curva 4 y provocó una bandera roja. El mexicano pudo regresar a boxes con daños en el alerón delantero, pero quedó eliminado en la primera tanda junto con Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Alex Albon, Lance Stroll y Arvid Lindblad.

Colapinto había terminado 19° en la única práctica libre

El piloto argentino registró un tiempo de 1:34.983 y quedó 19° en el único entrenamiento del GP de Singapur. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, finalizó noveno con 1:34.038, mientras que George Russell lideró la sesión con Mercedes, con una vuelta de 1:32.274.

La actividad de Colapinto en el GP de Singapur

Sábado 10 de octubre: carrera Sprint, a las 6; clasificación para la carrera principal, a las 10.

Domingo 11 de octubre: carrera a 62 vueltas, a las 9.

TV: Fox Sports, Disney+ en Sudamérica y F1TV.