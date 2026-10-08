Fórmula 1: Franco Colapinto va por la recuperación en el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino afrontará la 17ª fecha de la temporada después de no poder sumar en Azerbaiyán y Bahréin en Malasia. Todos los horarios.
Franco Colapinto tendrá este fin de semana una nueva oportunidad para volver a los primeros puestos en la Fórmula 1. El argentino disputará con Alpine el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato, en el exigente circuito urbano de Marina Bay.
La actividad comenzará este viernes 9 de octubre, con la única práctica libre a las 5.30 (hora argentina). Ese mismo día, a las 9.30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint.
El sábado será una jornada cargada: la carrera sprint comenzará a las 6, mientras que la clasificación para el Gran Premio del domingo está prevista para las 10.
La competencia principal se disputará el domingo a las 9 y será una prueba especialmente exigente para los pilotos. El circuito de Marina Bay tiene 19 curvas y se caracteriza por las altas temperaturas, la humedad y la dificultad para realizar adelantamientos.
El piloto argentino se mostró confiado antes del GP de Singapur y destacó la evolución del Alpine desde la incorporación del nuevo paquete de actualizaciones en Países Bajos. “Tenemos un coche muy rápido”, aseguró Colapinto, quien consideró que el equipo tiene velocidad para ser competitivo en distintos tipos de circuitos.
“Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad”, sostuvo el argentino en conferencia de prensa.
Colapinto remarcó que Alpine “ha dado buenos pasos” desde el estreno de las mejoras técnicas y aseguró que el equipo está en condiciones de “ser competitivos en toda clase de circuitos”.
Además, se mostró ambicioso de cara a la competencia en Marina Bay y señaló que el equipo tiene “velocidad para aspirar al quinto puesto de la clasificación”. “Son muchos puntos los que hay todavía en juego y este año nos vemos más fuertes. Mañana veremos cómo nos va en la práctica libre y esperemos poder luchar por los puntos este fin de semana”, expresó.
El campeonato tiene como líder al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien suma 320 puntos y aventaja por 84 unidades a su compañero George Russell, que tiene 236.
Russell, además, tendrá que largar desde el fondo en Singapur después de haber recibido una sanción por el cambio de motor realizado tras su abandono en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.
El británico buscará reducir la diferencia con Antonelli, mientras que el italiano tendrá una nueva oportunidad para dar otro paso hacia el título.
Cronograma del GP de Singapur
Viernes 9 de octubre
Sábado 10 de octubre
Domingo 11 de octubre
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