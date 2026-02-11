Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin y Alpine empieza a preocupar

El argentino que conduce el Alpine, sufrió un problema en su monoplaza A526, en la curva ocho y se vio forzado a frenar por algunos minutos donde finalmente se quedó parado y lo tuvieron que llevar a boxes aunque pudo regresar a pista.

El A526 mantiene el azul característico de Alpine y suma un halo rosa intenso, mientras desaparece el patrocinio de Mercado Libre y BWT vuelve a destacar en el monoplaza.

Luego de una hora y media de actividad desde el inicio de la prueba oficial cuando Colapinto, al frente de su A526 con nuevo motor de Mercedes, quedó frenado en el ingreso de la horquilla de la curva 8 de la pista, lo que provocó que saliera la bandera roja.

Hasta el momento del problema técnico, el argentino había completado 16 vueltas con neumáticos duros y se disponía a recorrer la número 17 en su regreso a la pista a la salida de boxes.

Alípine Franco Colapinto posó como modelo con la indumentaria de Alpine.

Los test de pretemporada se extenderán en dos sesiones este miercoles en dos horarios (4 a 8 y 9 a 13), y se alargarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios.

Tras esta primera tanda en Sakhir, la categoría afrontará una última instancia de tests entre el 18 y el 20 de febrero, también en Bahréin, antes de viajar a Australia para el arranque oficial del calendario, el domingo 8 de marzo.