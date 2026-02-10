Juan Manuel Cerúndolo: "Todos los días recibimos amenazas de como 'te vamos a matar'"

En conferencia de prensa, Cerúndolo se refirió puntualmente a los episodios recientes que involucraron a Román Burruchaga y al español Nikolas Sánchez Izquierdo. “Lo de Rosario fue bastante fuerte. Lo de Román fue fuertísimo, veía los mensajes y no lo podía creer”, señaló al tiempo que admitió que desconocía el caso del tenista español hasta que tomó estado público.

El actual jugador del top 100 fue más allá y expuso que pasa en todo el circuito. “Todos los días recibimos amenazas así, de ‘te vamos a matar a vos, a tu hermana’. Ya lo naturalizamos”, afirmó. Y agregó: “Mi Instagram siempre está plagado de comentarios e insultos cuando pierdo. Me pasa desde que juego Futures, así que lamentablemente lo tengo normalizado”.

Las declaraciones se dan en un contexto sensible para el tenis argentino. En Rosario, Román Burruchaga, hijo de Jorge, denunció amenazas de muerte contra él y su familia horas antes de una semifinal del Challenger, con mensajes que incluían datos personales reales, exigencias para perder el partido y hasta la imagen de un arma de fuego. La situación derivó en una denuncia policial y en un operativo de custodia para el jugador.

roman burruchaga Román Burruchaga, top 120 ATP, hijo de Jorge Burruchaga (Foto: Infobae).

Cerúndolo también reconoció la complejidad del problema y la falta de soluciones claras. “Es difícil de solucionar. Lo ideal sería cancelar las apuestas, pero no es nada fácil. Se llegó a un límite”, sostuvo en línea con las advertencias que vienen realizando distintos protagonistas del circuito sobre la presión ilegal de apostadores.

En lo estrictamente deportivo, el argentino destacó las claves de su victoria ante el alemán Daniel Altmaier. “La cancha estaba rápida, la pelota me picó mucho y pude pegar fuerte de derecha. También saqué con buen porcentaje”, explicó. Su próxima presentación en el Argentina Open será en los octavos de final, frente al español Pedro Martínez, mientras el debate por la seguridad y el impacto de las apuestas vuelve a quedar en primer plano.