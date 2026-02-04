Franco Colapinto modeló la ropa oficial de Alpine para 2026: qué precios tienen las prendas

Colapinto volverá a competir el próximo 7 y 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park, al mando del Alpine A526. En la antesala de esa primera fecha, el equipo presentó su colección 2026, diseñada por la marca española Castore, que será la encargada de vestir a pilotos y staff técnico.

Según se detalla en los sitios oficiales de Alpine y Castore, la línea incluye remera, chomba, buzo, campera de medio cierre, rompeviento, campera de abrigo, chaleco y diversos accesorios. Las prendas ya están disponibles para el público, tanto en euros como con conversión a moneda local.

image

image

En cuanto a los precios, la remera oficial cuesta 96 euros, lo que equivale a aproximadamente 163.000 pesos argentinos. La chomba asciende a 114 euros (unos 194.000 pesos), mientras que el buzo tiene un valor de 132 euros, cerca de 225.000 pesos al cambio actual.

Las camperas mantienen una franja alta de precios: la de medio cierre y el chaleco también cuestan 132 euros cada una, la campera de abrigo se eleva a 138 euros (alrededor de 235.000 pesos), y la rompeviento se posiciona como la prenda más cara de la colección, con un valor de 180 euros, equivalentes a unos 307.000 pesos argentinos.

De esta manera, los fanáticos ya pueden vestirse como Colapinto en la previa de una temporada histórica para el automovilismo nacional porque la iniciará como piloto titular de Alpine. Además, hay altas expectativas en la escudería gala por el cambio de marca del motor.