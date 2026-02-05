Franco Colapinto, entre los salarios más bajos de la Fórmula 1

Según el relevamiento, Colapinto se ubica en la parte baja del listado, con un contrato que oscila entre 500 mil y un millón de dólares por temporada, una cifra similar a la de otros debutantes de la categoría. El argentino comparte ese rango salarial con Arvid Lindblad, rookie de Racing Bulls.

La diferencia interna dentro de Alpine es marcada: mientras Colapinto percibe un ingreso acorde a su condición de joven piloto, su compañero Pierre Gasly recibe alrededor de 12 millones de dólares anuales, reflejando la brecha habitual entre pilotos consolidados y talentos en desarrollo.

En lo más alto del ranking aparece Max Verstappen, quien encabeza la lista con un salario estimado en 70 millones de dólares por temporada en Red Bull. El podio económico lo completan Lewis Hamilton, con 60 millones en Ferrari, y Charles Leclerc y George Russell, ambos con 34 millones.

El informe aclara que los montos publicados no son oficiales y surgen de estimaciones basadas en fuentes del paddock. Además, las cifras no contemplan bonificaciones por resultados ni acuerdos comerciales personales, que pueden incrementar de forma considerable los ingresos finales.

AP25109661529233.jpg Max Verstappen lidera el ranking salarial de la F1 con un ingreso anual estimado en 70 millones de dólares.

Lista Completa