Franco Colapinto, entre los salarios más bajos de la Fórmula 1

El piloto argentino aparece entre los últimos del ranking de sueldos de la F1 2026. Verstappen lidera la lista y Gasly triplica a su compañero en Alpine.

En la antesala del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, un informe difundido por el sitio especializado RacingNews365 reveló el ranking estimado de salarios de los pilotos que integrarán la grilla. Entre los 22 corredores aparece el argentino Franco Colapinto, quien continuará en la escudería Alpine.

Según el relevamiento, Colapinto se ubica en la parte baja del listado, con un contrato que oscila entre 500 mil y un millón de dólares por temporada, una cifra similar a la de otros debutantes de la categoría. El argentino comparte ese rango salarial con Arvid Lindblad, rookie de Racing Bulls.

La diferencia interna dentro de Alpine es marcada: mientras Colapinto percibe un ingreso acorde a su condición de joven piloto, su compañero Pierre Gasly recibe alrededor de 12 millones de dólares anuales, reflejando la brecha habitual entre pilotos consolidados y talentos en desarrollo.

En lo más alto del ranking aparece Max Verstappen, quien encabeza la lista con un salario estimado en 70 millones de dólares por temporada en Red Bull. El podio económico lo completan Lewis Hamilton, con 60 millones en Ferrari, y Charles Leclerc y George Russell, ambos con 34 millones.

El informe aclara que los montos publicados no son oficiales y surgen de estimaciones basadas en fuentes del paddock. Además, las cifras no contemplan bonificaciones por resultados ni acuerdos comerciales personales, que pueden incrementar de forma considerable los ingresos finales.

AP25109661529233.jpg
Max Verstappen lidera el ranking salarial de la F1 con un ingreso anual estimado en 70 millones de dólares.

Max Verstappen lidera el ranking salarial de la F1 con un ingreso anual estimado en 70 millones de dólares.

Lista Completa

  • Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares

  • Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares

  • George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares

  • Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares

  • Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares

  • Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares

  • Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares

  • Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares

  • Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares

  • Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares

  • Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares

  • Sergio Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares

  • Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares

  • Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares

  • Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares

  • Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares

  • Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares

  • Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares

  • Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares

  • Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares

  • Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares

  • Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares

