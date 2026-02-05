Franco Colapinto, entre los salarios más bajos de la Fórmula 1

El piloto argentino aparece entre los últimos del ranking de sueldos de la F1 2026. Verstappen lidera la lista y Gasly triplica a su compañero en Alpine.
En la antesala del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, un informe difundido por el sitio especializado RacingNews365 reveló el ranking estimado de salarios de los pilotos que integrarán la grilla. Entre los 22 corredores aparece el argentino Franco Colapinto, quien continuará en la escudería Alpine.
Según el relevamiento, Colapinto se ubica en la parte baja del listado, con un contrato que oscila entre 500 mil y un millón de dólares por temporada, una cifra similar a la de otros debutantes de la categoría. El argentino comparte ese rango salarial con Arvid Lindblad, rookie de Racing Bulls.
La diferencia interna dentro de Alpine es marcada: mientras Colapinto percibe un ingreso acorde a su condición de joven piloto, su compañero Pierre Gasly recibe alrededor de 12 millones de dólares anuales, reflejando la brecha habitual entre pilotos consolidados y talentos en desarrollo.
En lo más alto del ranking aparece Max Verstappen, quien encabeza la lista con un salario estimado en 70 millones de dólares por temporada en Red Bull. El podio económico lo completan Lewis Hamilton, con 60 millones en Ferrari, y Charles Leclerc y George Russell, ambos con 34 millones.
El informe aclara que los montos publicados no son oficiales y surgen de estimaciones basadas en fuentes del paddock. Además, las cifras no contemplan bonificaciones por resultados ni acuerdos comerciales personales, que pueden incrementar de forma considerable los ingresos finales.
Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares
Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares
George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares
Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares
Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares
Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares
Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares
Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares
Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares
Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares
Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares
Sergio Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares
Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares
Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares
Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares
Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares
Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares
Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares
Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares
Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares
Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares
Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares
