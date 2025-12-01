El emotivo posteo de Alpine para Franco Colapinto luego del Gran Premio de Qatar

Más allá de la bronca del argentino, Alpine no perdió el momento para dedicarle algunas palabras de aliento. “Franco sigue avanzando. De salir desde el Pit Lane a terminar P14: gran cierre para un fin de semana difícil en Qatar. Ahora, a pensar en Abu Dhabi y en cerrar la temporada con buenas sensaciones”, posteó la escudería.

colapinto posteo alpine

Anteriormente, hubo un posteo para el francés Pierre Gasly, que terminó 16º en Qatar.

Colapinto había finalizado las practicas de los días previos a la competencia en el puesto 20°. Incluso, el sábado, donde se determinó en que puesto saldría y finalmente antes de que comenzara la carrera del domingo, se realizaron algunas modificaciones en el monoplaza, por lo que se vio obligado a largar desde los boxes.

Durante la carrera, el pilarense aprovechó algunos problemas de sus rivales y abandonos para poder terminar 14°. “Hoy y ayer fue duro. Ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor. Es un circuito que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del set up. Todo el fin de semana costó, así que a entender y a volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil”, comentó en los boxes.

Lo próximo que se le viene a Franco es el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito Yas Marina, donde las practicas comenzarán a partir del viernes 5 de diciembre desde las 6:30 hora argentina y el domingo la carrera empezará a las 10:30. El nacido en pilar ya tiene la plaza asegurada para 2026 en Alpine.