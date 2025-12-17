Fórmula 1: cuánto dinero embolsó cada escudería por su posición

Se filtraron los millonarios pagos del prestigioso certamen a los equipos tras finalizar el campeonato. La diferencia abismal entre el campeón McLaren y el último Alpine, donde corre Franco Colapinto.
Este miércoles se filtraron los millonarios pagos de la Fórmula 1 a las escuderías por su posición en el campeonato, que finalizó de la siguiente manera: Mc Laren (833 puntos), Mercedes (469), Red Bull (451), Ferrari (398), Williams (137), RB (92), Aston Martin (89), Haas (79), Sauber (70) y Alpine (22).
Según datos obtenidos por RacingNews365, los equipos de F1 recibirán el 45% de los ingresos totales generados por la máxima categoría: las bonificaciones alcanzan los 1250 millones de dólares sobre un total de ingresos de 3700 millones de verdes.
La estructura detallada de la repartición contempla que el campeón del mundo de constructores se adjudica el 14% del fondo de premios, mientras el equipo que termina décimo en la clasificación absorbe el 6%. Así, la diferencia entre la cúspide y la base de la tabla consolida la brecha de recursos entre los equipos, fenómeno que incide en la competitividad del próximo campeonato y en las estrategias a largo plazo de cada escudería.
El campeón McLaren encabeza la lista con 175 millones de dólares. La escudería hizo un brillante campeonato con sus pilotos terminando en los primeros puestos en la mayoría de las carreras: Lando Norris fue campeón y Oscar Piastri terminó tercero, lo que les permitió levantar el premio de Constructores con algunas fechas de antelación.
En contrapartida, Alpine experimentó una caída significativa respecto al año anterior y recibirá 75 millones de dólares tras ubicarse último en el Mundial de Constructores.
McLaren - 175 millones de dólares
Mercedes - 164 millones de dólares
Red Bull - 152 millones de dólares
Ferrari - 141 millones de dólares
Williams - 130 millones de dólares
Racing Bulls - 119 millones de dólares
Aston Martin - 107 millones de dólares
Haas - 96 millones de dólares
Sauber - 85 millones de dólares
Alpine - 75 millones de dólares
