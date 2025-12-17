Fórmula 1: cuánto dinero embolsó cada escudería por su posición

Según datos obtenidos por RacingNews365, los equipos de F1 recibirán el 45% de los ingresos totales generados por la máxima categoría: las bonificaciones alcanzan los 1250 millones de dólares sobre un total de ingresos de 3700 millones de verdes.

La estructura detallada de la repartición contempla que el campeón del mundo de constructores se adjudica el 14% del fondo de premios, mientras el equipo que termina décimo en la clasificación absorbe el 6%. Así, la diferencia entre la cúspide y la base de la tabla consolida la brecha de recursos entre los equipos, fenómeno que incide en la competitividad del próximo campeonato y en las estrategias a largo plazo de cada escudería.

El campeón McLaren encabeza la lista con 175 millones de dólares. La escudería hizo un brillante campeonato con sus pilotos terminando en los primeros puestos en la mayoría de las carreras: Lando Norris fue campeón y Oscar Piastri terminó tercero, lo que les permitió levantar el premio de Constructores con algunas fechas de antelación.

En contrapartida, Alpine experimentó una caída significativa respecto al año anterior y recibirá 75 millones de dólares tras ubicarse último en el Mundial de Constructores.

El dinero que recibirá cada escudería de la Fórmula 1:

McLaren - 175 millones de dólares

Mercedes - 164 millones de dólares

Red Bull - 152 millones de dólares

Ferrari - 141 millones de dólares

Williams - 130 millones de dólares

Racing Bulls - 119 millones de dólares

Aston Martin - 107 millones de dólares

Haas - 96 millones de dólares

Sauber - 85 millones de dólares

Alpine - 75 millones de dólares