Jack Doohan, a quien reemplazó Colapinto en la F1, sufrió su tercer accidente consecutivo en la Súper Fórmula

La causa del nuevo impacto fue un toque al piano interno, que desestabilizó el auto del Kondo Racing y lo mandó directo a las defensas Tecpro. El australiano no sufrió lesiones, aunque el hecho llamó la atención por repetirse tres veces en tres días y coincidir con otro choque previo en esa misma curva durante una prueba con Alpine en la Fórmula 1.

Embed Jack Doohan se estrelló por tercera vez en 3 días, casi en el mismo lugar cada vez.



La experiencia japonesa se convierte en una pesadilla para el australiano. pic.twitter.com/Gl8kn9zDJt — Alpine Club (@alpineclub_esp) December 12, 2025

El historial negativo en Degner ya acumula cuatro golpes para Doohan, lo que despierta dudas sobre su confianza al volante y su adaptación al campeonato japonés. El piloto busca recomponer su imagen mientras define su futuro, que podría incluir un rol de reserva en Haas F1.

doohan choque japón El piloto ya había tenido mala experiencia en el GP de Japón durante su estadía en la Fórmula 1.

El mal momento también se vio reflejado en redes, donde Doohan cambió su foto de perfil por un fondo negro tras recibir una ola de críticas, según reportaron medios especializados. El australiano, por ahora, no tiene contrato confirmado con Haas ni con Super Fórmula y sigue ligado formalmente a Alpine hasta 2026, aunque su situación deportiva permanece abierta y marcada por estos golpes que ponen en jaque su continuidad en la categoría japonesa.