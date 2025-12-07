Franco Colapinto, tras el último puesto en Abu Dhabi: "Gracias a Dios ya terminó este año"

“Hay cosas por mejorar, pero gracias a Dios se terminó esta temporada”, manifestó el pilarense en los boxes del circuito de Yas Marina.

“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, dijo a la hora de realizar un balance de su 2025 en Alpine.

"Volveré a la Argentina unos días y enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año y habrá que laburar mucho para eso", resumió en el ida y vuelta con los periodistas.

En Abu Dhabi, Colapinto sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su monoplaza, que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys. De esta manera, terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada, además del australiano Jack Doohan, que disputó las primeras seis fechas, y cerró el año 20° en la tabla.

Colapinto retomará el trabajo con la escudería francesa a principios de enero. En Enstone, seguirá con el entrenamiento en el simulador y también probará la butaca en el flamante Alpine A526. El nuevo monoplaza será presentado el próximo 23 de enero en Barcelona, donde días después encarará las pruebas privadas.

En la temporada 2026, la Fórmula afrontará un cambio de reglamento profundo: autos y neumáticos más chicos, misma potencia en los motores a combustión y eléctricos, reducción de aditamentos aerodinámicos, y la inclusión de alerones móviles delanteros y combustibles sintéticos.

Alpine, vale destacar, tendrá motores, suspensión y transmisión de Mercedes. Y además hay un dato que ilusiona a Colapinto y compañía: Según reveló el exdirector Marcin Budkowski, el fabricante alemán sería el único en tiempo y forma con el desarrollo del motor 2026.