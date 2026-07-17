Franco Colapinto inició su actividad en el GP de Bélgica con un 15° puesto en la primera práctica libre

El piloto argentino finalizó la práctica libre 1 en el 15° puesto, con un mejor registro de 1:49.403, un tiempo que le permitió superar por tres décimas a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Sin embargo, quedó a poco más de dos segundos del más rápido de la tanda, Max Verstappen, quien lideró la sesión con un tiempo de 1:47.070.