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Franco Colapinto inició su actividad en el GP de Bélgica con un 15° puesto en la primera práctica libre

Franco Colapinto fue 15° en la primera práctica libre del GP de Bélgica, superó a Pierre Gasly y buscará seguir mejorando en Spa-Francorchamps. Mirá cómo sigue la agenda del fin de semana.

La Fórmula 1 puso en marcha este viernes la actividad del Gran Premio de Bélgica, décima fecha de la temporada 2026, con la primera sesión de entrenamientos en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, donde Franco Colapintovolvió a salir a pista con el equipo Alpine.

El piloto argentino finalizó la práctica libre 1 en el 15° puesto, con un mejor registro de 1:49.403, un tiempo que le permitió superar por tres décimas a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Sin embargo, quedó a poco más de dos segundos del más rápido de la tanda, Max Verstappen, quien lideró la sesión con un tiempo de 1:47.070.

El neerlandés, que corre prácticamente como local por su estrecho vínculo con Bélgica, encabezó la clasificación por delante de Lewis Hamilton (Ferrari) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Mercedes no mostró el dominio que había exhibido en carreras anteriores.

Cronograma del GP de Bélgica (hora argentina)

Viernes 17 de julio

  • Práctica libre 1: Finalizada
  • Práctica libre 2: 12:00 a 13:00

Sábado 18 de julio

  • Práctica libre 3: 7:30 a 8:30
  • Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 19 de julio

  • Carrera: 10:00

El objetivo de Colapinto será seguir evolucionando durante las próximas sesiones para llegar con buenas sensaciones a la clasificación del sábado e intentar largar lo más adelante posible en un circuito donde las oportunidades de sobrepaso suelen ser mayores que en otros escenarios del calendario.

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