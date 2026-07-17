Franco Colapinto inició su actividad en el GP de Bélgica con un 15° puesto en la primera práctica libre

Franco Colapinto fue 15° en la primera práctica libre del GP de Bélgica, superó a Pierre Gasly y buscará seguir mejorando en Spa-Francorchamps. Mirá cómo sigue la agenda del fin de semana.
La Fórmula 1 puso en marcha este viernes la actividad del Gran Premio de Bélgica, décima fecha de la temporada 2026, con la primera sesión de entrenamientos en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, donde Franco Colapintovolvió a salir a pista con el equipo Alpine.
El piloto argentino finalizó la práctica libre 1 en el 15° puesto, con un mejor registro de 1:49.403, un tiempo que le permitió superar por tres décimas a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Sin embargo, quedó a poco más de dos segundos del más rápido de la tanda, Max Verstappen, quien lideró la sesión con un tiempo de 1:47.070.
El neerlandés, que corre prácticamente como local por su estrecho vínculo con Bélgica, encabezó la clasificación por delante de Lewis Hamilton (Ferrari) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Mercedes no mostró el dominio que había exhibido en carreras anteriores.
El trazado de Spa-Francorchamps, el más largo del campeonato con 7,004 kilómetros, es reconocido por sectores emblemáticos como Eau Rouge y Raidillon, además de sus habituales cambios climáticos, que suelen ser protagonistas durante el fin de semana.
Viernes 17 de julio
Sábado 18 de julio
Domingo 19 de julio
El objetivo de Colapinto será seguir evolucionando durante las próximas sesiones para llegar con buenas sensaciones a la clasificación del sábado e intentar largar lo más adelante posible en un circuito donde las oportunidades de sobrepaso suelen ser mayores que en otros escenarios del calendario.
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