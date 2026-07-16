Colapinto llegó al GP de Bélgica con la camiseta de Messi y habló sobre su futuro en Alpine

El piloto argentino apareció en Spa-Francorchamps con la 10 de la Selección tras el triunfo épico a Inglaterra y se refirió a las versiones que ponen en duda su continuidad en la Fórmula 1.
Franco Colapinto arribó este jueves al circuito de Spa-Francorchamps para disputar el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 con un detalle que rápidamente llamó la atención: lució la camiseta número 10 de Lionel Messi en homenaje a la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. En su llegada, también aprovechó para referirse a las especulaciones sobre su futuro como piloto titular de Alpine en medio de los rumores que rodean su continuidad.
El bonaerense aseguró que todavía no mantuvo conversaciones sobre la próxima temporada y dejó en claro cuál es su prioridad. "Ojalá no tenga que esperar hasta el final de la temporada. No hablé nada sobre el año que viene. Estoy centrado carrera a carrera e intentando sumar puntos", afirmó. Pese a la incertidumbre, remarcó que está conforme con su rendimiento y destacó el respaldo que recibió del equipo durante el campeonato.
"Creo que simplemente estoy feliz de estar acá y de estar rindiendo bien. Ha sido un buen año hasta ahora. Aunque, para ser sincero, estamos teniendo dificultades con el auto. No ha sido fácil. Aun así, sigo dando lo mejor de mí", explicó Colapinto. También recordó su actuación en Silverstone, donde logró avanzar diez posiciones y terminar en los puntos tras sufrir inconvenientes con el piso del monoplaza durante la clasificación. "Son esos momentos en los que siento que este año estoy mucho más fuerte y con más confianza. El equipo me ha apoyado mucho", sostuvo.
El piloto de Alpine también destacó su evolución desde que llegó a la máxima categoría. "Ahora conduzco mejor, estoy más feliz y me siento mucho más cómodo con el equipo y con el coche. Todo ha mejorado. Sigo teniendo mucho margen para progresar, pero este año estoy en un lugar mucho mejor", concluyó, convencido de que todavía puede seguir creciendo en la Fórmula 1.
La presencia de Colapinto con la camiseta de Messi reflejó el entusiasmo que generó el triunfo argentino sobre Inglaterra. Horas antes ya había celebrado la clasificación a la final en sus redes sociales, donde compartió una imagen del histórico gol de Diego Maradona en México 1986 y otra ilustración con el capitán de la Albiceleste. Incluso se sumó a las bromas dirigidas al streamer estadounidense IShowSpeed, quien volvió a ser blanco de los memes tras apoyar al conjunto inglés antes de la semifinal.
Viernes 17 de julio
Práctica libre 1: 08:30 - 09.30
Práctica libre 2: 12.00 - 13.00
Sábado 18 de julio
Práctica libre 3: 07.30 - 08.30
Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 19 de julio
Carrera: 10:00
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