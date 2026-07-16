Colapinto llegó al GP de Bélgica con la camiseta de Messi y habló sobre su futuro en Alpine

El piloto de Alpine también destacó su evolución desde que llegó a la máxima categoría. "Ahora conduzco mejor, estoy más feliz y me siento mucho más cómodo con el equipo y con el coche. Todo ha mejorado. Sigo teniendo mucho margen para progresar, pero este año estoy en un lugar mucho mejor", concluyó, convencido de que todavía puede seguir creciendo en la Fórmula 1.

Los posteos de Franco Colapinto en Instagram tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra.

La presencia de Colapinto con la camiseta de Messi reflejó el entusiasmo que generó el triunfo argentino sobre Inglaterra. Horas antes ya había celebrado la clasificación a la final en sus redes sociales, donde compartió una imagen del histórico gol de Diego Maradona en México 1986 y otra ilustración con el capitán de la Albiceleste. Incluso se sumó a las bromas dirigidas al streamer estadounidense IShowSpeed, quien volvió a ser blanco de los memes tras apoyar al conjunto inglés antes de la semifinal.

El cronograma del GP de Bélgica

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08:30 - 09.30

Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00