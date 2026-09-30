Alpine, en la mira del gigante chino Geely: qué pasaría con Colapinto si se concreta la venta

Flavio Briatore habría fijado en 3.000 millones de euros el piso para una eventual venta de Alpine en la Fórmula 1.

En los últimos meses, Alpine recibió dos propuestas concretas. La primera, presentada en diciembre de 2025, fue de 1.500 millones de euros y terminó rechazada. Antes del Gran Premio de Italia, en Monza, llegó una segunda oferta, de 2.100 millones, que tampoco prosperó.

En este escenario, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, habría señalado ante inversores que una eventual venta debería partir de una valoración cercana a los 3.000 millones de euros. De todos modos, el propio italiano aseguró que actualmente no existe una decisión de vender el equipo.

El movimiento de Geely se da en un contexto en el que varias empresas asiáticas analizan su desembarco en la Fórmula 1. El conglomerado chino ya tiene presencia en la industria mundial a través de marcas como Volvo, Lotus, Polestar, Zeekr y Link&Co, además de participaciones en otros fabricantes.

Para Alpine, mientras tanto, la situación no implica por ahora un cambio de propiedad. El equipo continúa con su proyecto deportivo y prepara la temporada 2027, aunque el interés de un grupo de semejante dimensión abre una negociación que podría modificar el futuro de la escudería.

Qué pasaría con Franco Colapinto si Alpine cambia de dueño

La posible venta también genera interrogantes alrededor de Colapinto, que actualmente comparte equipo con Pierre Gasly.

El argentino cuenta con un contrato vigente con Alpine luego de haber llegado a la escudería en 2025 cedido por Williams por un período de cinco años. Gasly, por su parte, tiene contrato con el equipo hasta 2028.

Por eso, una eventual venta de Alpine no significaría automáticamente un cambio en la dupla de pilotos. Un nuevo propietario debería afrontar los compromisos contractuales existentes y cualquier modificación tendría que ajustarse a esos acuerdos.

Franco Colapinto y Pierre Gasly son los actuales pilotos de Alpine en la Fórmula 1 y ambos tienen contratos vigentes con la escudería.

El escenario, de todos modos, podría abrir una nueva etapa para Colapinto si Geely finalmente concreta su desembarco en la Fórmula 1. Por ahora, no existe una confirmación de que la operación por la escudería de Enstone vaya a concretarse, pero el avance de las negociaciones por el proyecto del WEC muestra que el fabricante chino ya está buscando una mayor presencia dentro del automovilismo internacional.

La situación se suma a otro movimiento de la industria china: BYD también evalúa ingresar a la Fórmula 1, aunque con un proyecto diferente y con la posibilidad de construir una estructura desde cero. Mientras tanto, Geely analiza la alternativa de entrar a la categoría comprando un equipo que ya forma parte del campeonato.

Para Colapinto, la clave estará en qué decisión tome finalmente Alpine sobre su estructura deportiva y, eventualmente, quién quede al frente del proyecto. Por ahora, el contrato del argentino representa el principal respaldo ante una eventual modificación en la propiedad del equipo.