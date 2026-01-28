Franco Colapinto marcó el segundo mejor tiempo en los ensayos de Alpine en Barcelona

El argentino completó 56 vueltas y superó por medio segundo al campeón mundial Lando Norris, quien realizó 33 giros. Además de Colapinto, los equipos probaron a Lando Norris (McLaren), Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).

El lunes, Colapinto había registrado el tercer mejor tiempo en su primer contacto con el Alpine A526, solo detrás de Isack Hadjar (Red Bull) y George Russell (Mercedes). Tras esa jornada, el piloto de 22 años expresó: “Estoy muy contento de estar en mi primera temporada con un auto nuevo y con reglamentos nuevos. Los autos son muy diferentes y hay cambios grandes, eso siempre es emocionante. El equipo hizo un muy buen trabajo trayendo el coche hasta aquí para este test”.

Sobre los cambios en los monoplazas, Colapinto explicó: “La gestión de la energía, los neumáticos, que son más finos y pequeños, y otros cambios nos obligan a adaptarnos y readaptar nuestra forma de manejar. Hay muchas cosas por aprender y entender, y tratar de encontrar mi camino”.

image Franco Colapinto marcó el segundo mejor tiempo en el entrenamiento de Alpine en Barcelona, mostrando un ritmo sólido en su segunda jornada con el A526.

Alpine planea que Colapinto continúe en pista durante las cuatro horas de la sesión matinal, antes de que Pierre Gasly tome el relevo por la tarde. Para el francés, será su primera participación en los ensayos de Barcelona, luego de conducir el monoplaza la semana pasada en el shakedown de Alpine en Silverstone.