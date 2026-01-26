Fórmula 1: el estreno de Franco Colapinto en 2026, los primeros tiempos y su frase optimista

Durante la sesión matutina, Colapinto quedó involucrado en la primera neutralización del día cuando su monoplaza se detuvo a la salida de los boxes. Según coincidieron medios especializados, se trató de un inconveniente menor, habitual en el primer día de pruebas, que estuvo vinculado a un sensor del auto. El problema no revistió gravedad y el pilarense pudo retomar la actividad pocos minutos después, aunque más tarde el A526 fue remolcado dentro del pit lane como parte del procedimiento técnico.

En el trabajo en pista, el argentino completó 28 vueltas en las primeras horas, con un mejor tiempo de 1:21.348. Ya en la sesión vespertina, Alpine decidió mantenerlo al volante durante toda la jornada, sin alternar con Pierre Gasly, y Colapinto mejoró sus registros, marcó 1:20.189 y finalizó como el tercer piloto más rápido del día, solo por detrás de Isack Hadjar (Red Bull) y George Russell (Mercedes). En total, habría acumulado cerca de 60 giros, un dato clave para evaluar fiabilidad y comportamiento del nuevo auto. "Estoy muy contento de estar en mi primera temporada con un auto nuevo, con reglamentos nuevos. Los autos son muy diferentes, hay cambios grandes y eso siempre es muy emocionante”, comentó el pilarense.

La actividad no estuvo exenta de interrupciones generales, también hubo banderas rojas provocadas por inconvenientes técnicos en los autos de Gabriel Bortoleto (Audi) y Liam Lawson (Racing Bulls), en una jornada típica de pruebas iniciales. Además de Alpine, participaron Mercedes, Red Bull, Audi, Racing Bulls, Cadillac y Haas, mientras que otras escuderías optaron por postergar su debut en pista por cuestiones de planificación o desarrollo.

Más allá de los tiempos, el foco estuvo puesto en la recolección de datos y la validación de sistemas, la Fórmula 1 mantuvo los ensayos bajo estricta confidencialidad, sin publicar clasificaciones oficiales, aunque varias filtraciones permitieron reconstruir lo sucedido. Con este primer día completado, Alpine deberá definir cómo repartirá el resto del programa en Barcelona, en una semana pensada para sumar kilometraje, detectar fallas tempranas y sentar las bases técnicas de una temporada que recién empieza para Colapinto en la elite.