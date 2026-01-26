Franco Colapinto sufrió un problema técnico y tuvo que frenar los test de Alpine

Franco Colapinto estuvo entre los primeros pilotos en salir a la pista una vez habilitado el semáforo verde. No obstante, luego de dos horas de acción, el Alpine A526 sufrió un problema técnico que forzó al argentino a detener su marcha durante algunos minutos.

franco-colapinto-1 “Muy feliz de empezar y preparándome para este gran año que tenemos por delante”

El episodio motivó la primera bandera roja de la jornada en Barcelona, aunque la neutralización fue breve. Colapinto logró retomar la actividad y trasladar el monoplaza hasta el box de Alpine sin que se registraran mayores daños. Hasta ahora, la escudería francesa no brindó precisiones sobre el origen del inconveniente.

Gabriel Bortoleto provocó la segunda bandera roja y Isack Hadjar quedó al frente de los tiempos

Poco después, Gabriel Bortoleto ocasionó la segunda interrupción del día al mando del Audi. En esta oportunidad, el contratiempo habría sido más serio, ya que el piloto brasileño permaneció un tiempo prolongado fuera de la pista.

Cumplidas las primeras tres horas de ensayos, Isack Hadjar encabezó la tabla de tiempos con un registro de 1m20s300 a bordo del Red Bull RB22. Detrás se ubicaron Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 1m22s352, y Liam Lawson (Racing Bulls), con 1m23s113.

En tanto, Colapinto completó 15 giros y cerró el tramo inicial en la cuarta posición, con un mejor tiempo de 1m24s277, en una jornada enfocada principalmente en pruebas técnicas, recopilación de datos y las primeras señales del rendimiento de los autos de cara a la temporada 2026.