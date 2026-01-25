Nicolás Varrone finalizó cuarto en las 24 horas de Daytona

El argentino de 25 años, que en marzo debutará en Fórmula 2, compartió auto con el norteamericano Tommy Milner y el neerlandés Nicky Catsburg. Se mantuvieron en la pelea por el triunfo hasta que, a falta de poco más de dos horas, un incidente en pista les costó la carrera.

Con Varrone al volante del Z06 GT3.R, en un relanzamiento a falta de 2h15 para el final, el británico James Calado (Ferrari #33) lo dejó sin pista a la salida de una curva. En ese momento, el piloto nacional venía para ponerse 2° y cayó fuera del top-10 de su divisional.

image

La victoria en la GTD Pro quedó en manos del BMW M4 GT3 EVO número 1 que manejaron entre Neil Verhagen, Connor De Phillippi, Max Hesse y Dan Harper, 32 segundos por delante de la tripulación del Corvette que tuvo en la butaca izquierda al nacido en Ingeniero Maschwitz.

Ahora, Varrone deberá enfocarse de lleno en la prestigiosa Fórmula 2. En febrero volverá a subirse al monoplaza del Van Amersfoort Racing para las pruebas oficiales de pretemporada, del 17 al 19 en Barcelona, España. Y luego, el tan ansiado estreno junto a la F1 será del 6 al 8 de marzo en el Albert Park de Melbourne, Australia.

A su vez, la próxima fecha de la IMSA serán las 12 horas de Sebring, entre el 18 y el 21 de marzo. Se espera que el argentino diga presente, en busca de revancha arriba del Corvette tras no poder repetir su éxito de 2023 en Daytona, dentro de la categoría LMP3.