Las reflexiones de Franco Colapinto: "Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera incapaz de ir rápido"

“Este año fue muy largo (...) tuve mucho aprendizaje de golpe, sobre como controlar las emociones, fue un año largo para todos”, dijo, y complementó sobre su rendimiento y el del auto: "Nunca había tenido un año en el que me sintiera incapaz de ir rápido (...), en el que dijera 'no puedo ganar, no puedo hacer un podio, no puedo pelear por una pole' (...), el nivel de frustración y el sentirte inferior a los demás es mucho más grande que disfrutar de estar en la Fórmula 1".

Para Colapinto, el hecho de no estar al nivel esperado fue, en gran parte, responsabilidad del A525, un auto con fallas, sin mejoras a lo largo de todo el 2025 y que no pudo pelear por posiciones de puntos en la mayoría de las carreras.

También, el argentino detalló cómo es gestionar el tiempo dentro de la categoría, en cuanto a la preparación de una carrera, e hizo un paralelismo de la diferencia que existe con la Fórmula 2: "En Fórmula 2, o 3, estás casi la mitad del tiempo haciendo nada, si bien estás viendo datos, llega un momento que no tenés nada para ver y hasta te podés dormir una siesta", dijo entre risas y añadió la comparación: "En Fórmula 1 no tenés ni cinco minutos para comer una mesa (...) había jueves que terminaba más cansado que el domingo después de la carrera y no había empezado la fecha, manejar el auto es el 10% del tiempo, el resto estás haciendo cosas que no tienen nada que ver con manejar".

Más allá de los resultados, el piloto resaltó la enorme presencia de los hinchas argentinos en los circuitos del mundo. Recordó que muchos pilotos y miembros de todos los equipos quedaron impresionados por el nivel de apoyo nacional y que incluso Max Verstappen le dijo: “Es increíble, están en todos los circuitos, en todos lados”. También recordó que en su infancia, al ver las carreras, hinchaba por "Checo" Pérez porque "nunca tuvo un argentino al cual apoyar" y que ser él quien ocupe ese lugar es especial "por los chicos que ven la Fórmula 1 y tienen un piloto de su país en el deporte".

Con la mira puesta en la pretemporada 2026, Franco ya tiene definido su próximo desafío, afrontar un campeonato desde la primera carrera y contar con un auto que le permita competir más adelante. Después de haber tenido apariciones intermitentes como reemplazante y de cerrar un año desgastante, el argentino busca dar un paso adelante en su rendimiento y consolidarse en Alpine.

Alpine empieza a mostrar el A526 y renueva la ilusión

La escudería francesa empezó a darle forma al 2026 y encendió la expectativa con un primer adelanto del nuevo auto de Franco Colapinto. A través de un posteo breve, “A new era. A526 is alive”, Alpine dejó escuchar el sonido del monoplaza y marcó el inicio simbólico de una temporada clave, luego de un 2025 para el olvido en términos de rendimiento. El proyecto fue pensado con anticipación y representa una apuesta fuerte al cambio reglamentario, con un desarrollo integral que llevó a resignar resultados el último año para concentrar recursos, sobre todo en el plano aerodinámico.

La gran esperanza también pasa por el salto técnico, puesto que el A526 utilizará motor y transmisión Mercedes, referencia absoluta de la era híbrida. Ese combo de nuevo reglamento, mayor desarrollo y unidad de potencia de primer nivel alimenta el optimismo del equipo y del pilarense, que afrontará su primera temporada completa como titular.