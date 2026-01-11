River juega su primer amistoso del año ante Millonarios: hora, TV y formaciones

El conjunto de Marcelo Gallardo volverá a jugar luego de un mes y medio, tras la eliminación ante Racing por por el torneo Clausura. Los de Núñez vienen haciendo un buen mercado de pases, y muchos de los refuerzos pueden comenzar a ganar minutos desde hoy.

Los que tienen más chances son Aníbal Moreno y Fausto Vera. Matías Viña, el lateral uruguayo proveniente de Flamengo, hizo trabajos diferenciados desde que llegó a la pretemporada, lo que lo pone en duda para esta noche.

riverr River abre su 2026 ante Millonarios de Bogotá.

Del lado del conjunto colombiano hay una cara conocida, la del "Tigre" Radamel Falcao García, que regresó al conjunto de Bogotá luego de estar seis meses inactivo.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero, Beckham Castro, David Mackalister Silva; Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.

Estadio: Gran Parque Central (Maldonado, Uruguay).

Hora: 21.

Árbitro: a confirmar.

TV: ESPN Premium y Disney+ Premium