River juega su primer amistoso del año ante Millonarios: hora, TV y formaciones

El equipo que dirige Marcelo Gallardo saldrá a la cancha con algunos de sus refuerzos. El partido corresponde a la Serie Río de la Plata y se disputará en el Gran Parque Central de Montevideo.

Este domingo River jugará su primer amistoso de 2026 y enfrentará a Millonarios de Bogotá en el Gran Parque Central de Montevideo, por la Serie Río de la Plata.

El conjunto de Marcelo Gallardo volverá a jugar luego de un mes y medio, tras la eliminación ante Racing por por el torneo Clausura. Los de Núñez vienen haciendo un buen mercado de pases, y muchos de los refuerzos pueden comenzar a ganar minutos desde hoy.

Los que tienen más chances son Aníbal Moreno y Fausto Vera. Matías Viña, el lateral uruguayo proveniente de Flamengo, hizo trabajos diferenciados desde que llegó a la pretemporada, lo que lo pone en duda para esta noche.

River abre su 2026 ante Millonarios de Bogotá.

Del lado del conjunto colombiano hay una cara conocida, la del "Tigre" Radamel Falcao García, que regresó al conjunto de Bogotá luego de estar seis meses inactivo.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero, Beckham Castro, David Mackalister Silva; Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.

Estadio: Gran Parque Central (Maldonado, Uruguay).

Hora: 21.

Árbitro: a confirmar.

TV: ESPN Premium y Disney+ Premium

