Franco Colapinto terminó con un puesto 7° en la segunda práctica libre del GP de Bélgica

Lando Norris, con McLaren, terminó segundo a 190 milésimas del italiano, mientras que Max Verstappen, el más veloz en la primera práctica del viernes, cerró el día en el tercer puesto, aunque a casi medio segundo de la punta.

Antonelli consiguió su mejor registro con neumáticos blandos y logró relegar a Verstappen pese a que ambos utilizaron el mismo compuesto. Detrás del neerlandés se ubicaron Lewis Hamilton e Isack Hadjar, ambos a siete décimas del líder.

La sesión estuvo detenida durante algunos minutos por la aparición de leca en la línea de carrera. Tras el trabajo de los comisarios, la actividad se reanudó sin modificaciones en el programa previsto para el viernes.

Ferrari tampoco logró acercarse al ritmo de Mercedes. Hamilton finalizó cuarto, mientras que Charles Leclerc había conseguido el quinto mejor tiempo, aunque posteriormente perdió esa vuelta por exceder los límites de la pista.

Franco Colapinto finalizó en la posición 15° en la primera práctica libre

El piloto argentino finalizó la práctica libre 1 en el 15° puesto, con un mejor registro de 1:49.403, un tiempo que le permitió superar por tres décimas a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Sin embargo, quedó a poco más de dos segundos del más rápido de la tanda, Max Verstappen, quien lideró la sesión con un tiempo de 1:47.070.

El neerlandés, que corre prácticamente como local por su estrecho vínculo con Bélgica, encabezó la clasificación por delante de Lewis Hamilton (Ferrari) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Mercedes no mostró el dominio que había exhibido en carreras anteriores.

El trazado de Spa-Francorchamps, el más largo del campeonato con 7,004 kilómetros, es reconocido por sectores emblemáticos como Eau Rouge y Raidillon, además de sus habituales cambios climáticos, que suelen ser protagonistas durante el fin de semana.

Cronograma del GP de Bélgica (hora argentina)

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: Finalizada

Práctica libre 2: Finalizada

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 7:30 a 8:30

Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00

El objetivo de Colapinto será seguir evolucionando durante las próximas sesiones para llegar con buenas sensaciones a la clasificación del sábado e intentar largar lo más adelante posible en un circuito donde las oportunidades de sobrepaso suelen ser mayores que en otros escenarios del calendario.