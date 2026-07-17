Franco Colapinto terminó con un puesto 7° en la segunda práctica libre del GP de Bélgica

Franco Colapinto mejoró su rendimiento en la segunda práctica libre del GP de Bélgica y finlaizó en la posición 7°, superando a su compañero Pierre Gasly. Mirá cómo sigue la agenda del fin de semana.
La Fórmula 1 puso en marcha este viernes la actividad del Gran Premio de Bélgica, décima fecha de la temporada 2026, con la primera sesión de entrenamientos en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, donde Franco Colapinto volvió a salir a pista con el equipo Alpine.
Colapinto completó una sólida actuación en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica y finalizó séptimo con el Alpine A526, en una sesión que también quedó marcada por el accidente de su compañero Pierre Gasly, que provocó una interrupción con bandera roja.
El pilarense registró un tiempo de 1m47s147 y se metió entre los diez mejores del entrenamiento disputado en Spa-Francorchamps. Gasly, en cambio, terminó en el puesto 18 tras sufrir un incidente que obligó sobre el final de la práctica a detener momentáneamente la actividad para retirar los pedazos de que quedaron del vehículo, y la grava acumulada sobre distintos sectores del circuito.
El mejor de la jornada quedó en manos de Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes marcó una vuelta de 1m45s944 durante las simulaciones de clasificación y se quedó con el mejor tiempo de la sesión.
Lando Norris, con McLaren, terminó segundo a 190 milésimas del italiano, mientras que Max Verstappen, el más veloz en la primera práctica del viernes, cerró el día en el tercer puesto, aunque a casi medio segundo de la punta.
Antonelli consiguió su mejor registro con neumáticos blandos y logró relegar a Verstappen pese a que ambos utilizaron el mismo compuesto. Detrás del neerlandés se ubicaron Lewis Hamilton e Isack Hadjar, ambos a siete décimas del líder.
La sesión estuvo detenida durante algunos minutos por la aparición de leca en la línea de carrera. Tras el trabajo de los comisarios, la actividad se reanudó sin modificaciones en el programa previsto para el viernes.
Ferrari tampoco logró acercarse al ritmo de Mercedes. Hamilton finalizó cuarto, mientras que Charles Leclerc había conseguido el quinto mejor tiempo, aunque posteriormente perdió esa vuelta por exceder los límites de la pista.
El piloto argentino finalizó la práctica libre 1 en el 15° puesto, con un mejor registro de 1:49.403, un tiempo que le permitió superar por tres décimas a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Sin embargo, quedó a poco más de dos segundos del más rápido de la tanda, Max Verstappen, quien lideró la sesión con un tiempo de 1:47.070.
El neerlandés, que corre prácticamente como local por su estrecho vínculo con Bélgica, encabezó la clasificación por delante de Lewis Hamilton (Ferrari) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Mercedes no mostró el dominio que había exhibido en carreras anteriores.
El trazado de Spa-Francorchamps, el más largo del campeonato con 7,004 kilómetros, es reconocido por sectores emblemáticos como Eau Rouge y Raidillon, además de sus habituales cambios climáticos, que suelen ser protagonistas durante el fin de semana.
Viernes 17 de julio
Sábado 18 de julio
Domingo 19 de julio
El objetivo de Colapinto será seguir evolucionando durante las próximas sesiones para llegar con buenas sensaciones a la clasificación del sábado e intentar largar lo más adelante posible en un circuito donde las oportunidades de sobrepaso suelen ser mayores que en otros escenarios del calendario.
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