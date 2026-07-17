Ángel Di María explicó por qué no irá a la final del Mundial: "No quiero ser.."

“Estoy muy contento. Feliz. Siento que di un paso importante en dejar y que los más chicos sigan, y creo que hice muy bien. Los chicos llegaron de vuelta a la final y, con lo de ayer, creo que no se les puede pedir nada más”, compartió, el deportiva, sin vueltas, ante las cámaras de los programas de espectáculos.

DI MARÍA FUE A VER A NICO VÁZQUEZ, EN ROCKY

Fielmente acompañado por su esposa, Jorgelina Cardoso, Ángel se mostró visiblemente emocionado por el despliegue teatral de Rocky, la obra que protagoniza Nicolás Vázquez, en el Lola Menvrives. Y, al final del espectáculo, ante el público presente, que la historia del mítico boxeador lo movilizó por el mensaje de lucha y superación.

“Me toca mucho por la resiliencia, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos. El pelear por el sueño de cada uno. Siempre tener a alguien al lado que te va a seguir, que luche por uno. El ejemplo de la familia es lo más importante. Hoy vi acá una gran familia”, remarcó Di María, al hablar ante la gente.