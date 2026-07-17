Ángel Di María explicó por qué no irá a la final del Mundial: "No quiero ser.."

El exjugador de la Selección Argentina no quiere armar las valijas ni subirse a un avión con destino americano, para mantener la cábala que siguió hasta ahora.
Ángel Di María sorprendió con una salida en la noche porteña, en la previa de la gran final de Argentina contra España, por el título del mundo. El ex integrante del seleccionado local explicó la razón por la que no viajará a Estados Unidos, para compartir el encuentro deportivo con quienes fueron sus compañeros de equipo.
"¡No ¿Estás loco?“, respondió con simpatía, Ángel, ante las versiones que indicaron que viajaría a Estados Unidos, para estar en el último partido que dispute el seleccionado local. Luego, el jugador de fútbol explicó el motivo de su decisión, de no subirse a un avión, con rumbo al país del norte.
”No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí“, argumentó, con honestidad, Di María, quien compartirá la gran final del domingo rodeado de sus familiares más cercanos como así, también, de sus íntimos amigos. Para luego, adentrarse en una reflexión sobre su decisión, tiempo atrás, de dejar al equipo de Scaloni.
“Estoy muy contento. Feliz. Siento que di un paso importante en dejar y que los más chicos sigan, y creo que hice muy bien. Los chicos llegaron de vuelta a la final y, con lo de ayer, creo que no se les puede pedir nada más”, compartió, el deportiva, sin vueltas, ante las cámaras de los programas de espectáculos.
Fielmente acompañado por su esposa, Jorgelina Cardoso, Ángel se mostró visiblemente emocionado por el despliegue teatral de Rocky, la obra que protagoniza Nicolás Vázquez, en el Lola Menvrives. Y, al final del espectáculo, ante el público presente, que la historia del mítico boxeador lo movilizó por el mensaje de lucha y superación.
“Me toca mucho por la resiliencia, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos. El pelear por el sueño de cada uno. Siempre tener a alguien al lado que te va a seguir, que luche por uno. El ejemplo de la familia es lo más importante. Hoy vi acá una gran familia”, remarcó Di María, al hablar ante la gente.
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