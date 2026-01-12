Deportes |

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides ganó la etapa 8 y lidera la categoría de las motos

El argentino logró su tercera victoria de etapa en el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita y se posicionó como el nuevo puntero de la categoría de las motos.

Luciano Benavides consiguió su tercera victoria de etapa en este Rally Dakar 2026 y, a cinco días del final de la competencia, se adueñó de la punta y es el líder de la categoría de las motos.

Luciano Benavides, el mejor piloto de la categoría motos del Rally Dakar 2026.

El argentino de 30 años está siendo el piloto más fuerte de esta segunda parte de la competencia. Este lunes, le sacó una ventaja de 4m50s al australiano Daniel Sanders, que era el líder de la carrera, en un recorrido que abarcaba 717km en la ciudad de Wadi ad Dawasir, al sur de Arabia Saudita.

En la tabla general, Benavides se encuentra a 10 segundos de diferencia de Sanders y a 4m47s del estadounidense Ricky Brabec.

El salteño habló tras su victoria: "Desde hace dos días, voy muy rápido y en estas condiciones me siento cómodo. Puedo leer bien el libro de viaje y tomar buenas decisiones. He ganado muchos minutos de bonificación, ha sido un buen día para mí. Hice un buen trabajo, me esforcé y me sentí genial".

En el tramo final de la carrera se levantó viento, lo que le impidió tener una clara visión del recorrido: "No venía ninguna pista, así que fue muy difícil encontrar la ruta buena y no fue fácil navegar la última parte. Pero fui rapidísimo y conseguí muchos minutos de bonificación, así que fue un buen día".

Mañana se disputará la etapa 9 entre Wadi ad Dawasir y un refugio en medio del desierto. El recorrido constará de 541km de los cuales 418 serán cronometrados.

