Otra tarde de partidazos en la Champions League: quiénes juegan y por dónde se puede ver

Real Madrid vs. City

El máximo torneo de fútbol europeo a nivel clubes está disputando la antepenúltima fecha de la fase clasificatoria para los playoffs, la cual está liderando el Arsenal de Mikel Arteta, que si hoy gana ante el Brujas de Bélgica se ubicará solo en la punta.

La acción de la Champions comenzará hoy a partir de las 14:45 y se disputarán en paralelo los siguientes partidos:

- Qarabag vs. Ajax (ESPN)

- Villarreal vs. Copenhague (Fox Sports)

Desde las 17:00 se terminará de cerrar la fecha con partidazos:

- Athletic Club de Bilbao vs. PSG (ESPN)

- Bayer Leverkusen vs. Newcastle United (ESPN 3)

- Borussia Dortmund vs. Boro Glimpt (ESPN 4)

- Brujas vs. Arsenal (ESPN 2)

- Juventus vs. Pafos (Disney +)

- Real Madrid vs. Manchester City (Fox Sports)

- Benfica vs. Napoli (Fox Sports 2)

En este momento los que estarían clasificando directamente a los octavos de final de la competencia son Arsenal, Bayern Munich, Atalanta, PSG, Inter, Real Madrid, Atlético de Madrid y Liverpool. Igualmente, la diferencia de puntos con el resto de los equipos es muy poca y al término de esta fecha puede cambiar todo el orden de la tabla.