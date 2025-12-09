El Estado subastó un predio en el Bajo Belgrano: cuántos millones se pagaron

Se trata de una manzana entera delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, cerca de la cancha de River Plate.

El predio tiene una superficie de 12.518 m2 y se trata de un inmueble de la Policía Federal, que contaba con un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno nacional al porteño en 2019, firmado el último día del gobierno de Mauricio Macri.

Ese permiso fue revocado en 2021 en la presidencia de Alberto Fernández. El playón interno se utiliza para el estacionamiento de vehículos de la Policía y bomberos.

image

Según se especula, se espera que en el lugar desarrolle un proyecto de viviendas. Se trata de una zona de topa de hasta 5 pisos para construcciones nuevas.

La subasta virtual tuvo el ganador fue Argencons, una desarrolladora que, según su website, tiene más de 1 millón de metros cuadrados entregados desde 1969.

Según fuentes del sector, Argencons se quedó con el codiciado terrenos pagando unos 46,5 millones de dólares.

De la puja también participaron Ciudad G3, Quesada 2441 y Santagada LINE, que se encuentra en un proceso de internacionalización con inversiones en Francia. Las tres tuvieron ofertas que pujaron en torno a los USD 40 y 45 millones, y luego se ubicó IRSA, de Eduardo Elsztain, con una oferta de USD 27 millones.

Por su parte, organizaciones de vecinos reclamaron que el lugar se convierta en el espacio verde en el barrio teniendo en cuenta la gran urbanización de la zona.