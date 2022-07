Gallardo y los fallos del VAR: "Me siento perjudicado"

"Me siento perjudicado por ese fallo que no se ve que no hay claridad. La injusticia nos apaña", expresó el director técnico en conferencia de prensa desde el estadio Monumental, tras el empate 0-0 con Vélez y la eliminación de su equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Y agregó: "Dejando de lado la injusticia, la desilusión es no haber podido estar en el mejor momento del equipo y poder superar esta llave".

"Cuando tenés estos momentos de dolor y desilusión tenés que poner las cosas en su lugar y pensar mucho. Yo soy y fui muy crítico con la gestión. Yo digo lo que pienso y siento en base a la realidad. No nos alcanzó", remarcó.

Sobre el desarrollo del partido revancha contra Vélez, Gallardo comentó: "Creo que estuvimos mejor que en la Ida. El funcionamiento fue bueno pese a que Vélez nos cerró bien, tuvimos una a los dos minutos que no pudimos meter".

"Hay que acompañar en este proceso de angustia porque teníamos otras expectativas. Hoy masticamos bronca, pero mañana nos tenemos que levantar a entrenar", sostuvo.

También tuvo palabras hacia el delantero Julián Álvarez, quien se despidió de la institución para emigrar al Manchester City.

"A Julián (por Álvarez) le dije que fue un orgullo haberlo entrenado y ver su crecimiento me da mucha felicidad. Le agradecí porque nunca se relajó y ese tiene valor y me da orgullo", señaló.