Los convocados de River para enfrentar a Racing con un regreso, ausencias pesadas y pibes

Marcelo Gallardo dio a conocer los citados del Millonario para el duelo de este lunes ante La Academia en el Cilindro por los octavos de final del Torneo Clausura.

River enfrentará este lunes, a partir de las 19.15 en el Cilindro, a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura. Y este domingo por la tarde Marcelo Gallardo dio a conocer los convocados del Millonario para enfrentar a La Academia en una lista que tiene un regreso, ausencias de peso y muchos pibes.

Tras jugar tocado el Superclásico en La Bombonera y descansar en el último partido ante Vélez, Gonzalo Montiel volvió a estar en la lista de River probablemente por la urgencia en su puesto ante el desgarro de su reemplazante Fabricio Bustos contra el Fortín en la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura.

image

Por otro lado, Facundo Colidio, Miguel Borja y Paulo Díaz se quedaron afuera de la convocatoria. El punta ex Tigre porque aún no tiene el alta de su desgarro en el isquiotibial izquierdo y el defensor chileno y el delantero colombiano porque tienen sus días contados en el club de Núñez.

Por último, Cristian Jaime, Agustín Ruberto y Joaquín Freitas, tres delanteros juveniles que, en mayor o menor medida, ya sumaron minutos en Primera División se metieron en la lista. Se suman a Lautaro Rivero, Santiago Lencina y Ian Subiabre, entre otros pibes de la cantera.

ADEMÁS: Di María habló del título de Rosario Central y el pasillo desafiante de Estudiantes

