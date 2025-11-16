Marcelo Gallardo: de "hay que recuperar la memoria" al fuerte cruce con un periodista

En la última pregunta, fue consultado sobre si tiene la misma exigencia con él y con los jugadores que en su brillante primer ciclo de ocho años como entrenador del club. ¿De verdad me preguntás eso? ¿Creés que no? ¿Sabés cómo soy? ¿Me conocés? ¿De verdad creés que...? Me hago cargo del rendimiento, del funcionamiento del equipo. No vine nunca a decir lo contrario, nunca dije nada fuera de la realidad. Punto. Listo", respondió Gallardo.

"No me vas a decir a mí si soy autoexigente o a querer generar esa duda, sé lo profesional que soy. La exigencia que tengo conmigo y para este club, el compromiso que tengo conmigo y la institución está fuera de discusión. Los resultados son negativos, los asumo, pero no significa que no me exija, que me despreocupe, que no tenga la convicción, eso es meterse con mi profesión. Pueden decir lo que quiera, que somos un desastre, que no le damos dos pases al compañero, que el equipo juega mal... Todo eso está bien, lo acepto. Pero lo otro, no", concluyó con firmeza.

Por otro lado, sobre este momento de River, expresó: "En los últimos 50 o 60 días nos está costando muchísimo todo. En ese contexto de negatividad, la cosa no fluye, todo cuesta más, todo se hace cuesta arriba. Dentro de ese contexto, hay que seguir intentando, en algún momento esto se va a dar vuelta, no va a durar para siempre".

Y agregó: "Estamos transitando un momento de negatividad que puede traer un montó de cosas, pero hay que aislarse, volver al trabajo y recuperar la memoria perdida. Volver a intentar para ver si estamos en condiciones de llegar al final. Arranca un nuevo torneo en los playoffs, entramos todos en lo mismo, pero hay que mostrar argumentos para llegar lejos".

Más frases de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa

Sobre los pocos minutos de Enzo Pérez, Miguel Borja y Paulo Díaz: "Son decisiones técnicas".

Más sobre Enzo Pérez: "Enzo no jugó los últimos partidos, fueron decisiones técnicas. Después de Palmeiras sufrió un corte del que le costó volver. Elegí a Portillo para que jugara en esa posición. Le tocó jugar, estaba bien y lo hizo, no hay nada raro, nada para inventar, todas las cosas que se dicen... Está de más que yo me ponga a analizar esas cuestiones. Es fútbol, cuando las cosas no salen, hay que bancárselas, pero hay un límite".

La decisión de sostener el equipo: "Es parte del trabajo, de las decisiones que hay que tomar de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Fue un partido con una formación que hubo que completar con chicos porque no teníamos a muchos jugadores disponibles. Se nos vuelve a lesionar un jugador... Todo eso que viene, hay que ponerle el pecho, porque no queda otra.

Asimilarlo, aceptarlo y esperar que la cosa cambie, pero no desde la quietud, desde insistir, la mente funciona de otra manera cuando el contexto es muy adverso. Pero no queda otra que seguir, estas rachas no duran para siempre. Todo lo que ustedes y nosotros digamos va a quedar ahí, en este momento no hay muchas cosas buenas para rescatar. Yo tengo que seguir tratando de estar con la cabeza lo más serena posible porque hay que poner y sacar, jugadores con posibilidades...

Se hace difícil, entendemos que no podemos encontrar ese punto, estamos a fin de año, no podemos pretender que de la noche a la mañana hagamos una maravilla, que no va a suceder. Pero tenemos que una cuota de coraje para salir de este momento. Un partido lo puede cambiar todo: lo estamos esperando, pero no aparece. Tendremos que seguir insistiendo por ese partido que nos dé frescura y atarnos a eso hasta fin de año".

Sobre la clasificación a la Libertadores: "Voy a contestar sobre eso cuando esto termine, después veámoslo cuando tengamos todas las cartas adentro de la mesa".