Marcelo Gallardo le bajó el pulgar a dos referentes antes del choque clave con Vélez

Gallardo decidió no tener en cuenta a Díaz y Borja después de la derrota contra Boca en la Bombonera. Ahora, el futuro del defensor y el delantero en el club es una incógnita.

Ya clasificado a los playoffs del torneo local gracias al empate entre San Lorenzo y Sarmiento de Junín, River irá por el pasaje al repechaje de la Copa Libertadores 2026. Para lograr el boleto está obligado a vencer a Vélez y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes. Si se concreta esta posibilidad y Lanús conquista la Copa Sudamericana, el Granate liberará cupo y el Millonario ingresará a la fase de grupos.

Gkb968GX0AEhdGe.jpg Borja no fue tenido en cuenta por Gallardo para el choque decisivo contra Vélez.

En Liniers, Gallardo tendrá las bajas del colombiano Kevin Castaño, de gira con su selección por la fecha FIFA, de Lucas Martínez Quarta y de Marcos Acuña, ambos no disponibles por llegar a la quinta amarilla ante Boca. Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo, mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarían por el lesionado Gonzalo Montiel y Acuña, respectivamente.

Además, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina pelean por el lugar que dejará Maximiliano Meza que, el domingo ante Boca debió que ser reemplazado a mitad del primer tiempo por una avulsión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, por lo que estará tres meses sin jugar. El colombiano Juan Fernando Quintero volvería a ser titular reemplazando a su compatriota Castaño y hará que se rompa la línea de cinco defensores, parándose detrás de los dos delanteros que serán Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

A pesar de ya estar clasificado a los playoffs del Clausura, Vélez puso en riesgo su localía en los mismos por la derrota ante Gimnasia. En caso de perder ante River y darse otros resultados, podría terminar en los últimos puestos de clasificación, lo que lo haría ser visitante en la fase eliminatoria.

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silveiro, Aaron Quiros, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Francisco Pizzini, Bruno Valdes; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Horario: 17.

TV: TNT Sports.