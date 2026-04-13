Gimnasia le ganó de manera agónica a Sarmiento y se ilusiona con la clasificación

Gimnasia abrió el marcador a los 43 minutos de juego con la fórmula del fútbol: dos cabezazos en el área termina en gol. Tras un córner desde la derecha, Alexis Steimbach anticipó en el primer palo para meter el balón en el corazón del área y allí Agustín Auzmendi con otro testazo mandó el balón a la red. Así, el local se fue 1 a 0 arriba del marcador al descanso.