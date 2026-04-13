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Gimnasia le ganó de manera agónica a Sarmiento y se ilusiona con la clasificación

Con un gol a los 91 minutos, el Lobo venció 2 a 1 al Verde en Junín, quedó décimo en la Zona B del Torneo Apertura y sueña con meterse entre los primeros ochos para avanzar de ronda.

Gimnasia le ganó de manera agónica a Sarmiento y se ilusiona con clasificar a la próxima ronda del Torneo Apertura. Con un gol a los 91 minutos, el Lobo venció 2 a 1 al Verde en Junín, quedó décimo en la Zona B del campeonato y sueña con meterse entre los primeros ochos para avanzar de ronda.

Gimnasia abrió el marcador a los 43 minutos de juego con la fórmula del fútbol: dos cabezazos en el área termina en gol. Tras un córner desde la derecha, Alexis Steimbach anticipó en el primer palo para meter el balón en el corazón del área y allí Agustín Auzmendi con otro testazo mandó el balón a la red. Así, el local se fue 1 a 0 arriba del marcador al descanso.

Sin embargo, Sarmiento encontró la igualdad a los cuatro minutos del complemento con un centro de Santiago Salle que conectó Pablo Magnín. Y, cuando el partido parecía encaminado a terminar en empate en uno, ¡el Tripero logró un triunfo agónico con un tanto de Franco Torres a los 91 minutos! Probó de media distancia y consiguió tres puntos de oro...

Gimnasia quedó décimo en la Zona B del Torneo Apertura con 17 puntos, a uno de Tigre (el último que está clasificando a los playoffs) y Racing con solo dos jornadas restantes. Por su parte, Sarmiento está doceavo con 16 unidades y correrá demasiado de atrás en la lucha por meterse a la próxima ronda.

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