Las increíbles historias de superación detrás del sorprendente Independiente Rivadavia

"La idea era recorrer el primer torneo con la posibilidad de ver jugadores, tratar de que los futbolistas nivelen las cargas de la pretemporada en un certamen de seis fechas. Sin embargo, nos invitaron a que nos vayamos y la realidad es que, a los dos días, aparece como entrenador el manager deportivo del club. No me parece nada serio que, siendo manager deportivo, en cinco minutos se transforma en entrenador", concluyó.

Berti, que también tuvo ciclos más normales y con números parejos en Newell's, Argentinos Juniors y Barracas Central, se volvió en leyenda en Independiente Rivadavia: asumió en 2023 y ese mismo año lo sacó campeón de la Primera Nacional, en 2025 ganó la Copa Argentina y este 2026 compite en todas las competencias.

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Por otro lado, Nicolás Bolcato, el arquero de Independiente Rivadavia, sufrió en su camino por las formativas por su altura, por la que algunos cuerpos técnicos no le dieron oportunidades. "Pensé en dejar todo, pero por suerte no tiré la toalla", confesó alguna vez el oriundo de Maipú, que le cerró la boca a todos con este presente que lo tiene como el segundo arquero más joven de la Primera División, solamente siendo mayor por unos pocos meses de Santiago Beltrán (River).

Bolcato mide 1,85 metros, mientras muchos arqueros suelen estar más cerca o incluso superar el 1,90 teniendo en cuenta que el arco de fútbol tiene una altura de 2,44. "La altura te ayuda mucho y yo lo compenso todo el día saltando en el gimnasio. Me joden los profes porque estoy todo el día saltando, haciendo poco fierro". El jovencito de 21 años, que se hizo cargo del arco que dejó Ezequiel Centurión, contó: "Laburo un montón cortar centros de todo tipo en los entrenamientos".

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Por otro lado, Álex Arce, el goleador de la Lepra de Mendoza que marcó en la final de la Copa Argentina 2025 con Argentinos Juniors y en el reciente triunfo a Fluminense, tuvo un camino duro. El delantero paraguayo se formó en Cerro Porteño, donde pudo jugar solamente un partido y luego lo dejaron libre con el pase en su poder.

Arce llegó a Rubio Ñu que estaba en la Segunda División de Paraguay y alternó entre titular y suplente. Sin embargo, no logró ganarse un lugar y terminó siendo vendedor ambulante de frazadas y hamacas que hacía el abuelo de un amigo y jugando un torneo amateur, donde la rompió y lo llevaron nuevamente al profesionalismo, al Sportivo Ameliano, de la B.

En Sportivo Ameliano, Arce logró el ascenso a Primera División siendo el goleador del campeonato con 24 gritos en 30 fechas y, ya en la élite, ganó una Copa Paraguay y una Supercopa. Sí, una historia de película, que continuaría en 2023 con su arribo a Independiente Rivadavia para convertirse en leyenda. Logró el ascenso a Primera, se marchó a Liga de Quito -donde también se cansó de hacer goles- y volvió para ganar la Copa Argentina y este 2026 de ensueño.

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Por otro lado, Sebastián Villa, la figura total de Independiente Rivadavia, se por la puerta de atrás de Boca en 2023 principalmente por una denuncia de violencia de género de su expareja Daniela Cortés. "Salir de Boca fue muy duro, muy triste. Pero soy un tipo que si hoy me caigo, mañana me levanto", aseguró el atacante colombiano. En ese momento, fichó al Beroe de Bulgaria y luego regresó al fútbol argentino para jugar en Independiente Rivadavia. Es figura todos los fin de semana, fue absuelto de la causa mencionada por falta de pruebas y volvió a despertar el interés de Boca y hasta River.

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Por último, el defensor Alejo Osella (Armenio) y los mediocampistas Tomás Bottari (Nueva Chicago) y Matías Fernández (Excursionistas) vienen de pelearla desde el Ascenso. Y otros de encontrar su lugar en el mundo después de no haber podido ganarse un lugar en otros lados, como Fabrizio Sartori (Newell's) y Sheyko Studer (Talleres de Córdoba), entre otros.

Con un entrenador al que consideraban una puerta giratoria, un arquero cuestionado por su altura, un goleador que estuvo a punto de terminar su carrera profesional, jugadores descartados en otros equipos y otros llegados desde el Ascenso, Independiente Rivadavia es un equipo que representa una revancha para todos y hoy es el mejor del país.