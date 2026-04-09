Gimnasia goleó 4 a 1 a Camioneros y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina

Con Ariel Pereyra de entrenador interino, el Lobo aplastó al equipo de la B Metropolitana en su estreno en el certamen federal tras la salida de Fernando Zaniratto.
Gimnasia aplastó 4 a 1 a Camioneros en la cancha de Banfield y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. Luis Marcelo Torres, Alexis Steimbach, Maximiliano Zalazar y Nacho Fernández marcaron los goles del Lobo, que estuvo dirigido por el entrenador interino Ariel Pereyra después de la salida de Fernando Zaniratto.
El Lobo se sacó la presión al ponerse en ventaja a los seis minutos de juego con un gol de Marcelo Torres de penal con una definición cruzada. De todas maneras, Camioneros sorprendió al encontrar la igualdad a los doce con un cabezazo de Federico Aguirre, después de un tiro libre al área y una mala salida de Nelson Insfrán.
El club platense recuperó la tranquilidad a los 31' con un tanto de Alexis Steimbach, quien sacó un remate desde la banda con dirección al segundo palo y el arquero se tiró para allá pero el balón se desvió por un defensor rival y se metió por el primer palo.
Y, en una ráfaga en el complemento, Maximiliano Zalazar liquidó la historia con el 3 a 1 en el marcador y Nacho Fernández puso el 4 a 1 de frutilla del postre. El Tripero ganó y goleó en su estreno en la Copa Argentina, para lograr algo de tranquilidad después de la salida de Fernando Zaniratto en medio de una mala racha por el campeonato.
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