Gimnasia goleó 4 a 1 a Camioneros y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina

Y, en una ráfaga en el complemento, Maximiliano Zalazar liquidó la historia con el 3 a 1 en el marcador y Nacho Fernández puso el 4 a 1 de frutilla del postre. El Tripero ganó y goleó en su estreno en la Copa Argentina, para lograr algo de tranquilidad después de la salida de Fernando Zaniratto en medio de una mala racha por el campeonato.