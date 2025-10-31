Golazo de Cuello y triunfo clave de San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

El equipo dirigido por Leandro Ayude mostró carácter y personalidad ante un rival que había llegado como líder de la Zona B. El partido comenzó trabado, con juego friccionado en la mitad de la cancha y sin grandes emociones. Sin embargo, con el correr de los minutos, San Lorenzo empezó a imponer condiciones y generó las primeras situaciones de riesgo.

A los 20 minutos, Cuello tuvo una chance inmejorable: tras un pase filtrado, el delantero quedó mano a mano con Ignacio Arce, lo eludió, pero su cabezazo final se fue apenas por encima del travesaño. Minutos más tarde, el volante Facundo Gulli probó desde afuera con un zurdazo que obligó una buena respuesta del arquero visitante.

Reacción de Deportivo Riestra

Riestra reaccionó en el tramo final de la primera etapa. A los 37, un tiro libre frontal de Jonatan Goitía encontró bien parado a Orlando Gil, que mostró reflejos para evitar la caída de su arco. Tres minutos más tarde, Jonathan Herrera volvió a exigir al arquero local con una volea dentro del área, pero otra vez Gil respondió con solvencia.

La segunda mitad comenzó con el Malevo más decidido. A los 4 minutos, Herrera tuvo el gol en sus pies, pero el defensor Gastón Hernández despejó sobre la línea, salvando al Ciclón. La respuesta azulgrana no tardó: tras una corrida por izquierda, Agustín Ladstatter metió un centro pasado que encontró a Cuello, quien controló de espaldas y de tijera, dentro del área chica, definió cruzado para marcar el único tanto del encuentro.

San Lorenzo manejó los tiempos

A partir de ahí, San Lorenzo manejó los tiempos del juego. Con Gulli encendido por derecha y una defensa firme, el equipo local administró la ventaja con inteligencia, sin sufrir grandes sobresaltos. Riestra intentó adelantar sus líneas, pero chocó una y otra vez contra el orden defensivo del Cuervo y un seguro Orlando Gil, donde aparecía cada vez que era llamado a intervenir.

Con este triunfo, San Lorenzo llegó a los 22 puntos y se ubicó en la quinta posición de la Zona B, en puestos de clasificación a los playoffs y a la Copa Sudamericana por la tabla anual. En tanto, Riestra, que se mantiene con 27 unidades, perdió el liderazgo del grupo y resignó una oportunidad clave para asegurar su pase a la siguiente ronda.

El Ciclón sumó su segunda victoria consecutiva, mostró paciencia para golpear en el momento justo y, con una actuación convincente, se metió de lleno en la pelea por avanzar en el campeonato. La noche dejó una certeza: San Lorenzo volvió a creer en sí mismo y, con el aliento de su gente, está dispuesto a dar pelea hasta el final.

Síntesis del partido:

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Miguel Barbieri, Cristian Paz, Facundo Miño, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Pablo Monje, Milton Celiz; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Gol en el segundo tiempo: 5m. Alexis Cuello (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Pedro Ramírez por Jonatan Goitia (R), 22m. Miguel Barbieri por Gabriel Obredor (R) y Nicolás Benegas por Antony Alonso (R); 29m. Teo Rodríguez Pagano por Ezequiel Cerutti (SL), 34m. Francisco Perruzzi por Nicolás Tripichio (SL) y Diego Herazo por Agustín Ladstatter (SL); 40m. Santiago Vera por Milton Celiz (R) y Ramón González por Jonathan Herrera (R); 43m. Fabricio López por Facundo Gulli (SL).

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: José Carreras.