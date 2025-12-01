Sigue la crisis en San Lorenzo: el plantel no se entrenó por deudas

Los jugadores están molestos con la dirigencia porque les habían prometido que les iban a abonar los premios antes de que se vayan de vacaciones y siguen esperando que ocurra. Todo se da en paralelo a un movimiento político sin precedentes. En los últimos días, dirigentes del Ciclón mantuvieron reuniones con Claudio Tapia y lograron avanzar en un acuerdo para conformar una comisión transitoria que reemplace al oficialismo, hoy completamente desgastado.

La AFA ya dio el visto bueno al nuevo esquema, cuyo nombre fuerte es el de Sergio Constantino —vocal opositor y candidato que terminó tercero en las últimas elecciones— acompañado por Cristian Evangelista, también opositor e integrante de la actual CD. El armado excluye por completo a los dirigentes de peso del oficialismo, lo que marca la ruptura política más profunda de los últimos años en Boedo.

Tapia convocará a una reunión de Comisión Directiva en la que se esperan renuncias masivas, paso previo a declarar la acefalía y habilitar formalmente a la comisión transitoria, que administrará el club por un período que fijará la propia AFA. El objetivo central será frenar el deterioro económico —incluido un pedido de quiebra— y ordenar la situación antes de definir un camino electoral.

Mientras tanto, el plantel también recibió una hoja de ruta deportiva en medio del caos. Se resolvió que los jugadores entrenarán hasta el 5 de diciembre y luego tendrán vacaciones hasta el 27 de enero, fecha en la que retomarán la preparación para afrontar la triple competencia de 2026.