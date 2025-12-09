Los vínculos de Sur Finanzas con los clubes de la AFA en medio de los allanamientos

Los agentes realizaron de manera simultánea procedimientos en instituciones vinculadas con Sur Finanzas. Los clubes allanados son: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Argentinos Juniors, Banfield, Platense, Deportivo Morón, Los Andes, Deportivo Armenio, Acassuso, Excursionistas y Brown de Adrogué.

Según la Justicia, la relación entre la prestadora de servicios financieros y distintas entidades del fútbol argentino se investiga por presunto lavado de dinero y posibles acuerdos financieros irregulares entre la AFA y los clubes. Hasta el momento, de forma visible, la mayoría de los vínculos detectados corresponden a contratos de sponsoreo, ya sea principal o secundario.

Alguno de los clubes relacionados

Excursionistas fue hoy el primer club en difundir un comunicado oficial tras el allanamiento. Allí aclaró: “El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”. También señaló: “El club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

Otro de los clubes intervenidos previamente fue Banfield, cuyo presidente, Matías Marotito, salió a explicar la situación ante los medios.

“Por la experiencia que tengo, te aseguro que están mezclando todo. Yo les gané las elecciones a todos los que acusan, a Spinosa y Sur Finanzas, con todo ese poder económico. Yo no tengo nada que ver. Esto surge por un préstamo que tomó Spinosa de una empresa alemana, Aurira League, en 2019”, expresó.

Marotito agregó: “En 2023, Eduardo Spinosa tomó un crédito de Sur Finanzas. Yo eso lo puse en el estado de situación al asumir, los socios lo saben. Está el informe de toda la deuda. Mi gestión no tiene nada que ver con Sur Finanzas”.

Sur Finanzas, fundada en Adrogué en 2022, mantiene acuerdos de sponsoreo con varios clubes del fútbol argentino. Uno de los más relevantes es San Lorenzo, que habría recibido préstamos para pagar sueldos, cancelar deudas y financiar incorporaciones. Durante el allanamiento de hoy, se pudo ver al tesorero del club y la contadora junto a los oficiales de la PFA en búsqueda de documentos que esclarezcan el vínculo con la empresa.

Independiente también se encuentra en medio del escándalo, con allanamientos dentro de sus sedes, una de ellas la ubicada en capital, reconocida como la "Sede Boyacá". Lo raro de esto, es que el club no posee ningún contrato de sponsoreo con la financiera, por lo que genera aún más incertidumbre entre los simpatizantes.