Sonríe Gustavo Costas: Matko Miljevic será nuevo jugador de Racing después de varias idas y vueltas

"En este momento, el pase de Miljevic está caído. Racing se cansó de las idas y vueltas de Huracán", habían señalado desde la CD del club de Avellaneda el viernes por la tarde. Sin embargo, cerca de la medianoche, un contacto directo entre ambas dirigencias permitió cerrar la operación y asegurar la llegada del futbolista.

Ahora, Miljevic espera pasar la revisión médica y firmar su contrato, tras lo cual se incorporará al plantel que ya está realizando la pretemporada en Ciudad del Este, Paraguay, bajo la conducción de Gustavo Costas. Se sumará al plantel al cual también llegó Valentín Carboni, el otro refuerzo estelar del conjunto de Avellaneda.

Con este pase, Racing refuerza su mediocampo con una de las figuras más destacadas del fútbol argentino 2025, y Costas ya puede sonreír con sus dos refuerzos de cara al inicio del año.

