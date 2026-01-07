Tren Sarmiento: un hombre fue arrollado en la estación Liniers y hubo grandes demoras

Tras el impacto, se desplegó un operativo de emergencia en la zona. Personal de Bomberos de la Ciudad acudió rápidamente al lugar y logró asistir a la víctima, que había quedado sobre las vías, debajo de la formación. Los efectivos realizaron las primeras maniobras de auxilio y procedieron a inmovilizar al hombre para evitar un agravamiento de las lesiones.

Minutos después, una ambulancia del PAMI trasladó de urgencia al herido al Hospital Santojanni, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismos. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad ni la edad de la víctima, ni tampoco brindaron precisiones sobre su evolución clínica.

Como consecuencia del accidente, el servicio del tren Sarmiento se vio afectado durante las primeras horas de la mañana. Las formaciones circularon con importantes demoras y, por un lapso, no se detuvieron en la estación Liniers, lo que generó complicaciones para los pasajeros.

Desde Trenes Argentinos informaron que pasadas las 8 las formaciones volvieron a detenerse en la estación afectada, aunque el servicio continuaba con algunas demoras. Con el correr de la mañana, la frecuencia se fue normalizando hasta recuperar los horarios habituales.

Testimonios de usuarios en redes sociales señalaron que el episodio podría haber estado vinculado a un intento de suicidio, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente. La investigación quedó a cargo de la comisaría correspondiente, que intentará establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho. En este momento el servicio ya ha vuelto a funcionar con normalidad.