Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto terminó 14º en la última práctica libre y se prepara para la qualy

En la FP2, Colapinto mostró un buen rendimiento con neumáticos blandos y quedó a apenas cinco milésimas de Oliver Bearman, quien terminó décimo. Además, Alpine aprovechó la jornada para evaluar el comportamiento del auto con distintas cargas de combustible y realizar simulaciones de carrera.

Sin embargo, la última práctica dejó un panorama menos alentador. La diferencia con Gasly y los tiempos de los principales competidores obligarán al equipo francés a trabajar en la puesta a punto para intentar recuperar competitividad antes de la clasificación.

A qué hora es la clasificación y qué se espera para la carrera

La próxima actividad será la clasificación del Gran Premio de Brasil, prevista para este sábado a las 15 (hora argentina). Colapinto buscará mejorar el rendimiento de su Alpine y avanzar lo máximo posible en las distintas instancias de la qualy para conseguir una buena posición de largada.

El pronóstico del tiempo también aparece como un factor a tener en cuenta. El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil elevó a naranja la alerta por tormentas para San Pablo, con posibilidades de precipitaciones durante la tarde y la noche. La lluvia podría modificar las condiciones de pista y complicar el trabajo de los equipos.

La carrera principal se disputará este domingo en el circuito de Interlagos. Para Colapinto, el desafío será aprovechar las oportunidades que presente la competencia y buscar un resultado que le permita volver a sumar puntos con Alpine. La estrategia, el comportamiento de los neumáticos y las condiciones meteorológicas pueden resultar determinantes en una prueba que promete ser exigente.