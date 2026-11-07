Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto terminó 14º en la última práctica libre y se prepara para la qualy

El pargentino no pudo repetir los buenos resultados del viernes y quedó tres posiciones por detrás de Pierre Gasly en la FP3. Ahor, buscará mejorar el rendimiento de su Alpine para la clasificación de Interlagos, prevista para las 15.
Franco Colapinto completó este sábado la tercera práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y finalizó en el 14° puesto, en una sesión que tuvo al alemán Max Verstappen (Red Bull) como el más rápido. El argentino no consiguió mantener el nivel que había mostrado durante el viernes y terminó por detrás de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, quien se ubicó undécimo.
El pilarense inició la tanda con neumáticos medios y necesitó varias vueltas para mejorar sus registros. En su primera salida marcó 1m15s296 y luego consiguió bajar sus tiempos progresivamente. Durante la sesión también trabajó en distintas configuraciones del monoplaza y regresó a boxes para realizar ajustes antes de su último intento.
En el tramo final, Colapinto colocó neumáticos blandos y registró una vuelta de 1m12s925, que lo dejó en el 14° lugar. Gasly, con el mismo compuesto, consiguió un tiempo de 1m12s644 y terminó tres posiciones por delante del argentino. Verstappen lideró la práctica con 1m11s622, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris.
El viernes había dejado mejores sensaciones para el piloto argentino. En la primera práctica libre consiguió el noveno puesto, con un tiempo de 1m12s654, y en la segunda finalizó undécimo, luego de marcar 1m11s996. En ambas sesiones logró superar a Gasly, que había cedido su lugar al italiano Gabriele Mini durante el primer entrenamiento.
En la FP2, Colapinto mostró un buen rendimiento con neumáticos blandos y quedó a apenas cinco milésimas de Oliver Bearman, quien terminó décimo. Además, Alpine aprovechó la jornada para evaluar el comportamiento del auto con distintas cargas de combustible y realizar simulaciones de carrera.
Sin embargo, la última práctica dejó un panorama menos alentador. La diferencia con Gasly y los tiempos de los principales competidores obligarán al equipo francés a trabajar en la puesta a punto para intentar recuperar competitividad antes de la clasificación.
La próxima actividad será la clasificación del Gran Premio de Brasil, prevista para este sábado a las 15 (hora argentina). Colapinto buscará mejorar el rendimiento de su Alpine y avanzar lo máximo posible en las distintas instancias de la qualy para conseguir una buena posición de largada.
El pronóstico del tiempo también aparece como un factor a tener en cuenta. El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil elevó a naranja la alerta por tormentas para San Pablo, con posibilidades de precipitaciones durante la tarde y la noche. La lluvia podría modificar las condiciones de pista y complicar el trabajo de los equipos.
La carrera principal se disputará este domingo en el circuito de Interlagos. Para Colapinto, el desafío será aprovechar las oportunidades que presente la competencia y buscar un resultado que le permita volver a sumar puntos con Alpine. La estrategia, el comportamiento de los neumáticos y las condiciones meteorológicas pueden resultar determinantes en una prueba que promete ser exigente.
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