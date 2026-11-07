Boca, Argentinos y Rosario Central van por el título: qué necesita cada uno para ser campeón

Qué necesita Boca para ser campeón de la tabla anual

Boca depende de sí mismo para quedarse con el título. El equipo de la Ribera suma 60 puntos y tiene una diferencia de gol de +22, diez tantos por encima de Argentinos Juniors.

El Xeneize deberá ganarle a Defensa y Justicia para asegurarse el primer puesto, sin depender de lo que suceda en los otros dos encuentros, salvo una combinación extraordinaria de resultados que modifique la diferencia de gol.

Boca buscará asegurar el primer puesto ante Defensa y Justicia en la Bombonera.

El equipo llega a esta definición con el envión anímico de haber ganado el Superclásico y buscará cerrar la temporada con un nuevo festejo ante su gente. El objetivo será aprovechar la localía y evitar sorpresas frente al Halcón.

Las posibilidades de Argentinos Juniors

Argentinos Juniors también tiene 60 puntos, pero corre desde atrás por su diferencia de gol de +12. Para quedarse con el título, el Bicho necesita vencer a Huracán y esperar que Boca no consiga los tres puntos frente a Defensa y Justicia.

Si el Xeneize empata, una victoria del equipo de La Paternal le permitirá superarlo en la tabla. En cambio, si Boca pierde, Argentinos tendrá más margen para alcanzar el primer puesto.

Argentinos Juniors necesita vencer a Huracán y esperar un tropiezo del Xeneize.

Incluso existe otra posibilidad: si Boca cae ante Defensa y Justicia, Argentinos podría ser campeón con un empate, siempre que Rosario Central tampoco consiga una victoria. Por eso, el resultado de la Bombonera será determinante para las aspiraciones del conjunto de La Paternal.

Qué necesita Rosario Central para quedarse con el título

Rosario Central es el tercero en la pelea, con 59 unidades, y está obligado a ganar para mantener sus chances de quedarse con la tabla anual.

El Canalla recibirá a Estudiantes de Río Cuarto y deberá conseguir los tres puntos. Pero no le alcanzará solamente con hacer su trabajo: también necesita que Boca y Argentinos no ganen sus respectivos partidos.

Rosario Central está obligado a ganar y dependerá de los resultados de sus dos rivales.

Si se dan esos resultados, el conjunto rosarino podrá superar a sus competidores y quedarse con el primer puesto. De esta manera, tendrá la posibilidad de repetir lo conseguido en la temporada anterior.

Los tres partidos que definirán al campeón de la tabla anual

La última jornada tendrá tres encuentros decisivos que comenzarán a la misma hora. Estos son los partidos, las señales de televisión y las autoridades arbitrales:

Argentinos Juniors vs. Huracán

Hora: 17.30.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Lucas Novelli.

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

Hora: 17.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Héctor Paletta.

Boca vs. Defensa y Justicia