Boca, Argentinos y Rosario Central van por el título: qué necesita cada uno para ser campeón

Los tres equipos llegan a la última fecha de la tabla anual con posibilidades de quedarse con el título. Boca tiene ventaja por diferencia de gol, pero Argentinos y Central todavía sueñan con dar el golpe.
La tabla anual del fútbol argentino tendrá este sábado una definición apasionante. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central llegan a la última fecha con apenas un punto de diferencia y buscarán quedarse con el título que reconoce al mejor equipo de la temporada 2026.
Los tres encuentros se disputarán en simultáneo, desde las 17.30, por lo que cada gol puede modificar las posiciones y cambiar al dueño de la tabla. Boca y Argentinos tienen 60 puntos, mientras que el Canalla suma 59.
El Xeneize parte con una ventaja importante por su diferencia de gol de +22, frente a los +12 del Bicho. Sin embargo, todavía no tiene asegurado el festejo y deberá enfrentar a Defensa y Justicia en la Bombonera.
Por su parte, Argentinos recibirá a Huracán en La Paternal, mientras que Rosario Central jugará en su estadio ante Estudiantes de Río Cuarto, que ya descendió. Los tres saben qué necesitan para quedarse con la gloria.
Boca depende de sí mismo para quedarse con el título. El equipo de la Ribera suma 60 puntos y tiene una diferencia de gol de +22, diez tantos por encima de Argentinos Juniors.
El Xeneize deberá ganarle a Defensa y Justicia para asegurarse el primer puesto, sin depender de lo que suceda en los otros dos encuentros, salvo una combinación extraordinaria de resultados que modifique la diferencia de gol.
El equipo llega a esta definición con el envión anímico de haber ganado el Superclásico y buscará cerrar la temporada con un nuevo festejo ante su gente. El objetivo será aprovechar la localía y evitar sorpresas frente al Halcón.
Argentinos Juniors también tiene 60 puntos, pero corre desde atrás por su diferencia de gol de +12. Para quedarse con el título, el Bicho necesita vencer a Huracán y esperar que Boca no consiga los tres puntos frente a Defensa y Justicia.
Si el Xeneize empata, una victoria del equipo de La Paternal le permitirá superarlo en la tabla. En cambio, si Boca pierde, Argentinos tendrá más margen para alcanzar el primer puesto.
Incluso existe otra posibilidad: si Boca cae ante Defensa y Justicia, Argentinos podría ser campeón con un empate, siempre que Rosario Central tampoco consiga una victoria. Por eso, el resultado de la Bombonera será determinante para las aspiraciones del conjunto de La Paternal.
Rosario Central es el tercero en la pelea, con 59 unidades, y está obligado a ganar para mantener sus chances de quedarse con la tabla anual.
El Canalla recibirá a Estudiantes de Río Cuarto y deberá conseguir los tres puntos. Pero no le alcanzará solamente con hacer su trabajo: también necesita que Boca y Argentinos no ganen sus respectivos partidos.
Si se dan esos resultados, el conjunto rosarino podrá superar a sus competidores y quedarse con el primer puesto. De esta manera, tendrá la posibilidad de repetir lo conseguido en la temporada anterior.
La última jornada tendrá tres encuentros decisivos que comenzarán a la misma hora. Estos son los partidos, las señales de televisión y las autoridades arbitrales:
Argentinos Juniors vs. Huracán
Hora: 17.30.
TV: TNT Sports.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Lucas Novelli.
Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
Hora: 17.30.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
VAR: Héctor Paletta.
Boca vs. Defensa y Justicia
Hora: 17.30.
TV: ESPN Premium y TNT Sports.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Yamil Possi.