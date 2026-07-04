Gran Premio de Gran Bretaña: Franco Colapinto sufrió un despiste y largará desde el 19° puesto

El argentino no pudo dominar el Alpine cuando buscaba mejorar los tiempos en la primera tanda clasificatoria. "Perdí completamente el control de la parte trasera", explicó. Más temprano, había terminado 12° en la carrera Sprint.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) sufrió este sábado una salida de pista durante la primera tanda de clasificación y largará desde el 19° lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1.
Colapinto no consiguió dominar su monoplaza en la cuerva 13 cuando buscaba mejorar sus tiempos sus tiempos en la Q1. "¿Qué pasó? Perdí completamente el control de la parte trasera", alcanzó a decirle a su equipo por la radio.
La frustración de Colapinto quedó reflejada en su llegada a los boxes. Desde la cámara on board, el argentino se tomó la cabeza en reiteradas oportunidades una vez que estacionó el monoplaza en boxes.
La contracara fue el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que se quedó con la pole position gracias a su tremenda vuelta, en la que registró un tiempo de 1:28,111. Detrás largarán el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos con Ferrari.
Más temprano, el argentino había finalizado en el 12° puesto en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El ganador de la prueba fue Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Lando Norris (McLaren).
Colapinto volvió a tener una largada brillante. Esta vez, saltó del 14° al 9° lugar. Claro que, antes de completar la primera vuelta, cayó a la 11° posición.
Durante los giros iniciales sostuvo un intenso duelo con el francés Isack Hadjar, pero el piloto de Red Bull logró superarlo en la sexta vuelta, relegando a Colapinto al 12° lugar, dos posiciones por detrás de su compañero Pierre Gasly, que también había perdido terreno frente a los dos Racing Bulls.
En la segunda mitad de la Sprint, el argentino mostró un ritmo superior al de su compañero y redujo la diferencia hasta quedar a menos de un segundo del francés, mientras se alejaba con comodidad del Audi de Nico Hulkenberg. Sin embargo, en el tramo final perdió algo de rendimiento, Gasly volvió a escaparse y Hulkenberg acortó distancias.
Finalmente, Colapinto cruzó la meta en la 12ª posición, apenas siete décimas por detrás de Gasly y con una ventaja similar sobre Hulkenberg
Por su parte, los McLaren Norris y el australiano Oscar Piastri comenzaron fuerte en el circuito de Silverstone, poniéndose tercero y cuarto, y aprovecharon la mala primera vuelta del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que cedió dos puestos después de la largada.
En la zona puntera de la carrera, Hamilton ya se había escapado y Antonelli fue el único que siguió su ritmo. Tanto, que incluso lo superó durante la octava vuelta, justo antes de afrontar la curva 16. Desde ese momento, el actual líder del campeonato de la Fórmula 1 mostró solidez para aguantar sin sustos hasta conseguir la victoria.
Por detrás del italiano, Hamilton igualmente constató su buen estado de forma ocupando la segunda posición de un podio que completó Norris, pues había sido el más habilidoso en esa particular lucha suya con Russell (4º), Leclerc (5º), Verstappen (6º), Piastri (7º) y Lawson (8°).
La actividad de la F1 en Silverstone continuará este sábado desde las 12 del mediodía hora argentina, con la clasificación para ordenar la grilla de largada de la carrera principal a 52 giros que se realizará el domingo 5 de julio, a partir de las 11 de la mañana.
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